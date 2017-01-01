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Отравление на свадьбе в Ровенской области: число пострадавших растет

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За сутки с симптомами отравления госпитализировали еще шестерых гостей, присутствовавших на свадьбе в кафе.
В Ровненской области 64 человека отравились на свадьбе
В Ровненской области 64 человека отравились на свадьбе
krymr.com

Количество госпитализированных в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления после свадьбе в поселке Мизоч, увеличилось до 64. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что среди отравившихся в кафе Гурман также 14 детей. Всего кафе посетило около 100 человек.

Добавляется, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Два дня назад сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенской области после свадьбы были госпитализированы 39 человек с отравлением. Среди пострадавших восемь детей. На следующий день количество пострадавших возросло до 58 человек, из которых 13 - дети.

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Теги: дети, отравление, Ровенская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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