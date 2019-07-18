Зеленский готов сесть за стол переговоров с Путиным, - Шефир

Представитель президента рассказал, что Зеленский готов к переговорам.

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что Офис президента надеется выйти на полноценные переговоры с Кремлем. Об этом он отметил в ходе интервью LB.ua.

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По словам Шефира, сегодня Зеленский ждет возможность для того, чтоб осуществить разговор на равных.

Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Многие уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное - нужно начать говорить, - отметил Шефир.

По мнению Сергея Шефира, Путин является мудрым президентом, который думает о своей стране. Поэтому он хочет выйти из этой ситуации с высоко поднятой головой.

Может, он (мир с Украиной, - ред.) лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой ... Я убежден, что мы готовы на переговоры. Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его, и на 70% уверен в их успешном результате, - заявил помощник президента.

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Также Шефир отметил, что Зеленский часто демонстрирует заинтересованность в переговорах с Путиным. Украинская сторона делает шаги к сближению для того, чтоб провести переговоры и убедить Путина закончить вооруженный конфликт на Донбассе.

Мы показываем свои шаги - развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, восстановили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придем к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность, - отметил Шефир.

Напомним, Зеленский провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили вопросы урегулирования на Донбассе и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.