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В Одессе погиб известный ведущий из Днепра

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Мужчина выпал из окна квартиры на 17 этаже которую которую недавно купил. Медики констатировали смерть.
Евгений Щербаков
Евгений Щербаков
dp.informator.ua

В Одессе погиб известный ведущий из Днепра Евгений Щербаков. В среду, 17 июля, мужчина выпал из окна квартиры на 17 этаже которую недавно купил, сообщает Информатор.

Около 7:00 на Гагаринском плато в Одессе обнаружили тело молодого мужчины. Выяснилось, что 29-летний погибший выпал из окна 17 этажа.

Прибывшие по вызову медики "скорой помощи" констатировали смерть. На месте работала следственно-оперативная группа.

Евгений Щербаков был КВНщиком, участвовал в проектах Импровизация ведущих, Прожарка, Дом-2. Смерть Щербакова стала шоком для его знакомых. Они в Сети оставляют многочисленные скорбные комментарии, люди шокированы трагическим известием.

 

Напомним, в июне участник электронного дуэта Cassius выпал из окна многоэтажки.

Ранее в Киеве женщина выпрыгнула из окна, оставив предсмертное видео.

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Теги: смерть, Одесса, Днепр, ведущий
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Источник: korrespondent.net

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