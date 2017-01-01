В Сумской области повесилась 12-летняя девочка
В городе Глухов Сумской области во вторник, 16 июля, около 21:00 повесилась 12-летняя девочка. Об этом передает Криминальная Украина.
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Полицейские факт суицида подростка подтвердили. Между тем, пока мотив поступка девочки остается загадкой.
Соседи говорят, что родители девочки были в разводе. Она проживала с мамой, ходила в школу и была обычным подростком. Родные до сих пор не могут объяснить поступок девочки.
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Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”. На данный момент продолжается расследование.
Напомним, под Херсоном повесилась 16-летняя девушка. Причины смерти устанавливают полицейские.
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