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В Сумской области повесилась 12-летняя девочка

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Причины трагедии устанавливают полицейские.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В городе Глухов Сумской области во вторник, 16 июля, около 21:00 повесилась 12-летняя девочка. Об этом передает Криминальная Украина.

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Полицейские факт суицида подростка подтвердили. Между тем, пока мотив поступка девочки остается загадкой. 

Соседи говорят, что родители девочки были в разводе. Она проживала с мамой, ходила в школу и была обычным подростком. Родные до сих пор не могут объяснить поступок девочки. 

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Полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”. На данный момент продолжается расследование.

Напомним, под Херсоном повесилась 16-летняя девушка. Причины смерти устанавливают полицейские. 

 

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Теги: повесилась, подросток, самоубийство, суицид
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