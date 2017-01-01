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В КГГА заявили о готовности к выборам всех избирательных участков

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В Киеве на постоянной основе действуют 1100 избирательных участка. Они будут открыты для голосования 21 июля с 08:00 до 20:00.
Киевские избирательные участки готовы к проведению выборов
Киевские избирательные участки готовы к проведению выборов

Все избирательные комиссии Киева готовы к проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На сегодня все участковые избирательные комиссии готовы к проведению выборов, все организационные вопросы удалось решить. Убежден, что нам удастся достойно провести эти выборы", - сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Также он напомнил, что в Киеве на постоянной основе действуют 1100 избирательных участка.

Отмечается, что на этих выборах в Киеве 36 тысяч граждан сменили место голосования, пожелав реализовать свое конституционное право именно в столице.

Избирательные участки будут открыты для голосования 21 июля 2019г. с 08:00 до 20:00.

Напомним, если бы выборы состоялись в прошлое воскресенье, в Верховную Раду Украины прошли бы Слуга народа, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Европейская солидарность Петра Порошенко и Батькивщина Юлии Тимошенко.

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Теги: Киев, КГГА, голосование, выборы в Верховную Раду, избирательные участки
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Источник: korrespondent.net

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