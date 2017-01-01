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В Украине объявили чрезвычайную пожароопасность

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Из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Чрезвычайную пожароопасность объявили в Украине
Чрезвычайную пожароопасность объявили в Украине
facebook.com/MNS.GOV.UA

Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается по Украине в четверг, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 27 июня после продолжительной жары на Киев обрушилась сильная гроза. Некоторые улицы затопили потоки воды.

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Теги: Украина, пожар, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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