В Украине объявили чрезвычайную пожароопасность

Из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается по Украине в четверг, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 27 июня после продолжительной жары на Киев обрушилась сильная гроза. Некоторые улицы затопили потоки воды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet