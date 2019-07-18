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У Зеленского прокомментировали его поведение с чиновниками

Комментариев: 26
Шефир считает, что это показывает силу.
Шефир прокомментировал хамство Зеленского
Шефир прокомментировал хамство Зеленского
president.gov.ua

Помощник Зеленского считает, что эмоциональная реакция у Зеленского возникает из-за того, что преступник должен быть наказан. Об этом он рассказал в интервью  LB.ua.

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Шефир уверен, что резкое поведение президента касательно некоторых чиновников имеет логическое объяснение.

Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной Рады, ни исполнительной власти? Мы же говорили, что надо наказывать виновных людей. Оказывается, это невозможно сделать только силами президента, а то получается политическое преследование. Это не его обязанность, но у президента возникает такая эмоциональная реакция, - объяснил Шефир.

Он также отметил, что хамство - это непорядочное поведение касательно порядочных людей. А поставить на место хама - это сила

Как в “Иронии судьбы”, интеллигентный человек в нужный момент, когда его донимают, может сказать и грубые вещи. Разве вы видели со стороны президента хамство по отношению к порядочным людям? - отметил Шефир.

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Напомним, Зеленский в Харькове пригрозил силовикам. Президент пригрозил харьковским правоохранителям увольнениями из-за незаконных вырубок лесов.

 

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Теги: Зеленский, чиновники, Шефир, хамство
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Комментариев (26)
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entranceandexit    18.07.2019, 11:06
Оценка:  0
entranceandexit
свою силу он показывает своим отношением к ярошу
BROKER666    18.07.2019, 10:43
Оценка:  +2
BROKER666
Шкиряк, обещания про то, что "завтра уже в ЕС" - Порох не обещал бысрое членство в ЕС, но обещал безвиз - разве он не выполнил обещание? сверх того он ещё добился беспошлинной торговли с ЕС и Канадой
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 10:46
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Порох обещал закончить АТО и продать бизнес. Закончил он свой срок просто переименовав АТО в ООС и в собственности на момент окончания срока у него было 101 предприятие. Т.е. ключевые обещания он так и не выполнил.
BROKER666    18.07.2019, 10:52
Оценка:  +1
BROKER666
он обещал закончить не АТО, а войну... но это было до отправки ордынских "гумконвоев" с кадыровцами и якутскими шахтёрами и комбайнёрами на Донбасс... а также до внезапного появления колонн ордынской бронетехники в шахтах Донбасса...
BROKER666    18.07.2019, 10:53
Оценка:  0
BROKER666
и бизнес он продал... своим родственникам...
Letohradek    18.07.2019, 10:55
Оценка:  -1
Letohradek
Восставший, поражен твоими мыслями. Так размышляет большинство ватных скотов. Мне думается, что ты случайно скушал испорченный продукт ... Опорожнись, и стань здоровым человеком!
farfalle    18.07.2019, 11:05
Оценка:  -1
farfalle
А что он не так сказал?
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 11:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 BROKER666

После аннексии Крыма было понятно, что будет война. Порошенко обязан был это понимать, как политик. Если он не понимал и говорил такое - грош ему цена. А если понимал - значит врал. Как политик он не мог не просчитать ситуацию наперед.
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 11:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
2 Letohradek

Я не размышляю, я констатирую. Это факты, а не домыслы. Кстати, я голосовал тогда против него, потому что я понимал, что он нагло врет.
bagration2002    18.07.2019, 10:36
Оценка:  +1
bagration2002
все правельно вован делает по другому поросят не наказать только так браво!!!!!!!
GreenPeace!    18.07.2019, 10:33
Оценка:  +3
GreenPeace!
С ворами так и нужно разговаривать.Сраколизов ненавижу
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 10:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А артикль сам такой святой.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 10:26
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Демонстрирует силу? Когда собака лает, она разве демонстрирует силу???
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 10:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Такая демонстрация силы показывает полнейшую некомпетентность. Если бы артикль знал, что делать, он бы делал, а не шугал чинуш.
Letohradek    18.07.2019, 10:16
Оценка:  0
Letohradek
Зачем же было трындеть в предвыборную, что весна и "начинаем посадки"? А теперь оказывается, гундосый не имеет и на это полномочий )) А сколько лохов проголосовали именно"за посадки"и снижение тарифов ))) Я все жду, сколько должно пройти времени, что бы стадо из 73% осознало, что клоун их киданул ))
LifeStriker    18.07.2019, 10:21
Оценка:  +2
LifeStriker
К сожалению вырасло новое поколение которое не хочет работать а хочет ВСЕ И СРАЗУ, тренд такой... Пололение очень легко потдаеться на красивую картинку и популярных людей.. Поколение ТП которые в жизни ничего не сделали но хотят ЖИТЬ КРАСИВО и айфон последней модели, такие за ЗЕ и голосовали
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 10:27
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Угу. И именно такие стояли и на Майдане.
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 10:32
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ты сам не видел - так и не пиши.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 10:38
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
Ну хорошо, Боцман. А что я должен был увидеть? Интеллектуалов? Да, не видел. Может быть они там и были. Но я видел лозунги и обещания про то, что "завтра уже в ЕС", про европейские зарплаты и пенсии и прочую чепуху. Чем те дебилоиды, которые это хавали, отличаются от нынешних зебилоидов?
LifeStriker    18.07.2019, 10:43
Оценка:  +3
LifeStriker
Все прекрасно понимали что до ЕС лет 10-15, но если рыпаться туда сюда , то в ЕС никогда мы не попадем, тут нужно работать и держать верный кур годами!
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 10:51
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
2 Шкиряк_и_Зорян

Надо было видеть, что Майдан был против бандитской власти Януковича.
GreenPeace!    18.07.2019, 10:34
Оценка:  +4
GreenPeace!
Посадки будут, когда его партия войдет в парламент.А так как у нас парламентско-президнетская форма правления, принятие законов зависит от депутатов, а не Зеленского.Все, что он может, он сейчас делает.
GreenPeace!    18.07.2019, 10:36
Оценка:  +4
GreenPeace!
Да и законодательство такое, что суды длятся годами.Потому что написаны для бандитов и бандитами.Система гнилая, и умные люди это понимают, а дураки верят красноречивым демогогам.
Letohradek    18.07.2019, 10:52
Оценка:  +1
Letohradek
Зачем было врать своим избирателям, ЗНАЯ о том, что президент в Украине не имеет полномочий, кого либо садить? Такие паскуды как ты, привели к власти абсолютного дилетанта в сферах экономики, политики и управлении страной! Теперь не хер оправдывать квартального козла! Этот щенок ведет в пропасть Укр
farfalle    18.07.2019, 11:06
Оценка:  -1
farfalle
Луценко свалит - начнутся посадки, не переживай так
BROKER666    18.07.2019, 10:37
Оценка:  +1
BROKER666
у них не хватило серого вещества, чтобы понять что у нас не каганат, а ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика и прогуглить что входит в обязанности президента УКРАИНЫ, которые у нас очень и очень ограничены...
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