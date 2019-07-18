У Зеленского прокомментировали его поведение с чиновниками

Шефир считает, что это показывает силу.

Помощник Зеленского считает, что эмоциональная реакция у Зеленского возникает из-за того, что преступник должен быть наказан. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

Читай также: "Вы хотите помочь, или построить нас всех": Директор аэропорта в Николаеве возразил Зеленскому

Шефир уверен, что резкое поведение президента касательно некоторых чиновников имеет логическое объяснение.

Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной Рады, ни исполнительной власти? Мы же говорили, что надо наказывать виновных людей. Оказывается, это невозможно сделать только силами президента, а то получается политическое преследование. Это не его обязанность, но у президента возникает такая эмоциональная реакция, - объяснил Шефир.

Он также отметил, что хамство - это непорядочное поведение касательно порядочных людей. А поставить на место хама - это сила

Как в “Иронии судьбы”, интеллигентный человек в нужный момент, когда его донимают, может сказать и грубые вещи. Разве вы видели со стороны президента хамство по отношению к порядочным людям? - отметил Шефир.

Читай также: Я малорос? Зеленский поспорил с чиновницей

Напомним, Зеленский в Харькове пригрозил силовикам. Президент пригрозил харьковским правоохранителям увольнениями из-за незаконных вырубок лесов.