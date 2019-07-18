Погибшему 4 года назад Кузьме Скрябину налоговая выписала штраф
Погибшему в автокатастрофе четыре с половиной года назад певцу Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма Скрябин, поступило сообщение о штрафе из налоговой в размере 1,6 тыс. гривен. Об этом написал в Facebook гонщик и волонтер Алексей Мочанов.
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Мочанов выразил желание заплатить штраф за Кузьму Скрябина и попросил руководство налоговой службы найти “невменяшку”, которая выписала штраф певцу, погибшему четыре с половиной года назад.
Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Через 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы государство Украина не пострадало. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то недокинул на счет налоговой, мало ли. Я хочу, если вы меня читаете, долбни, чтобы вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1 613 грн. 35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которая в июле 2019 отправила штраф в адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду, - написал Мочанов.
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Напомним, под Киевом установят памятник Скрябину. Скульптор несколько раз переделывал работу, чтобы добиться максимальной схожести с оригиналом.
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А Мочанову хочется пожелать адекватности и завязывать бухать! и на предмет налогов и штрафов советоваться со специалистами, а не с другом по бутылке!
На сегодняшний день администрирование налогов происходит в электронном виде, ЭТО ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА, как телефон без души!