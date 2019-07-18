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Погибшему 4 года назад Кузьме Скрябину налоговая выписала штраф

Комментариев: 6
Налоговая выписала штраф известному певцу, которого нет уже более четырех лет.
Скрябина оштрафовала налоговая
Скрябина оштрафовала налоговая
facebook.com/Кузьма-Скрябін

Погибшему в автокатастрофе четыре с половиной года назад певцу Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма Скрябин, поступило сообщение о штрафе из налоговой в размере 1,6 тыс. гривен. Об этом написал в Facebook гонщик и волонтер Алексей Мочанов.

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Мочанов выразил желание заплатить штраф за Кузьму Скрябина и попросил руководство налоговой службы найти “невменяшку”, которая выписала штраф певцу, погибшему четыре с половиной года назад.

Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Через 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы государство Украина не пострадало. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то недокинул на счет налоговой, мало ли. Я хочу, если вы меня читаете, долбни, чтобы вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1 613 грн. 35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которая в июле 2019 отправила штраф в адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду, - написал Мочанов.

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Напомним, под Киевом установят памятник Скрябину. Скульптор несколько раз переделывал работу, чтобы добиться максимальной схожести с оригиналом. 

 

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Теги: Мочанов, Скрябин, Андрей Кузьменко, штраф
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Комментариев (6)
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ParisMA    18.07.2019, 11:08
Оценка:  -1
ParisMA
Андрею Царство небесное!
А Мочанову хочется пожелать адекватности и завязывать бухать! и на предмет налогов и штрафов советоваться со специалистами, а не с другом по бутылке!
На сегодняшний день администрирование налогов происходит в электронном виде, ЭТО ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА, как телефон без души!
ParisMA    18.07.2019, 11:10
Оценка:  0
ParisMA
И начисление скорее всего произошло в электронном виде! Даже если пришло в бумажном! Никто не должен знать Андрея лично и помнить кто жив, кто нет! Это электронний реестр и скорее всего эл.машина ДОНАЧИСЛИЛА какие то зобов"язання! И всё! Андрей - типичный таксист извозчик - тупое как ж*о*п*а у слон
ParisMA    18.07.2019, 11:12
Оценка:  0
ParisMA
футы, сори Алексей Мочанов - тупое как ж*о*п*а у слона! С пропитыми мозгами Ушлёпок , невменяшка выписавшая штраф - кампутер с кнопачьками ! придурок
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 11:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Свидетельство о смерти - тоже документ. И тот, кто ставил задание на разработку этой электронной системы думал задом, раз не учел, что при выписке ЗАГСом свидетельства о смерти, эти данные должны быть доступными электронной системе выписки штрафов.
T-REX2    18.07.2019, 10:45
Оценка:  -1
T-REX2
смерть не является уважительной причиной не платить налоги
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 10:52
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ну так пусть отправят выписавшего этот документ на тот свет доставить предписание лично в руки.
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