В МИД Украины придумали меры защиты из-за паспортизации от Путина
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В МИД Украины подчеркнули, что кремлевские указы о “паспортизации“ не будут признаваться украинской стороной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
“МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия“, - отметили там.
На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите нацбезопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины.
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“Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в нормандском формате и в Минском процессе, а взамен начать выполнять взятые на себя обязательства“, - подчеркивают в МИД.
“Ожидаем от наших международных партнеров непризнания этих российских документов и любых сделок, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру“, - отметили там.
Напомним, ранее у Владимира Зеленского отреагировали на указ Владимира Путина о паспортизации.