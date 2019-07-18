В МИД Украины придумали меры защиты из-за паспортизации от Путина

Министерство передаст СНБО перечень мер по защите нацбезопасности и прав граждан.

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В МИД Украины подчеркнули, что кремлевские указы о “паспортизации“ не будут признаваться украинской стороной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия“, - отметили там.

На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите нацбезопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины.

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“Требуем от России прекратить торпедировать мирные усилия в нормандском формате и в Минском процессе, а взамен начать выполнять взятые на себя обязательства“, - подчеркивают в МИД.

“Ожидаем от наших международных партнеров непризнания этих российских документов и любых сделок, усиления индивидуальных и секторальных санкций как единого международного инструмента принуждения Кремля к миру“, - отметили там.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского отреагировали на указ Владимира Путина о паспортизации.