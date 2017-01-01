В парламент проходят четыре партии, у «Оппозиционной платформы – за жизнь» и «Европейской солидарности» - резкий скачок рейтинга – Западные социологи

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, которое было проведено 10-16 июля 2019 года и по величине выборки вошло в число наиболее крупных соцопросов в Украине за год, наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: «Слуга народа» Дмитрия Разумкова (41,2%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (18,6%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (11,1%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,1%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,6%), «Голос» Святослава Вакарчука (4,4%), «Сила и Честь» Игоря Смешко (3,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,0%), «Оппозиционный блок» Евгения Мураева, Александра Вилкула и Геннадия Кернеса (1,9%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока, Андрей Билецкого и Дмитрия Яроша (1,7%), Партия Шария (1,4%), Аграрная партия Украины Михаила Поплавского (1,1%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,0%) и др. имеют меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.



По словам представителей исследовательского центра, в отличие от менее крупных соцопросов, проводимых ранее, данное исследование показало следующие тенденции в динамике электоральной поддержки ведущих политических партий Украины:

«Слуга народа» - стабилизация рейтинга накануне парламентских выборов, приостановка плавного снижения, которое регистрировалось ранее, но при этом – существенное отличие от результатов лидера партии, показанного по результатам президентских выборов.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» - фактически единственная крупная партия, которая демонстрирует стабильный рост поддержки, резкий скачок рейтинга накануне выборов (возможная причина – серия резонансных обсуждаемых событий – возвращение пленных, переговоры о снижении цены на газ и т.д.).

«Европейская солидарность» - также не просто стабилизация рейтинга, но и заметное увеличение показателей накануне выборов, возможно – в результате эффективной региональной агитации лидеров партии.

ВО «Батькивщина» - стабилизация рейтинга на уровне, дающем гарантию прохождения в следующий состав парламента, возможно – как следствие обсуждения того, что лидер партии может рассчитывать на должность премьер-министра.

«Гражданская позиция», «Голос», «Сила и Честь» - фактически проигранная борьба за прохождение в парламент, которая в случае партии Игоря Смешко совпала к тому же с существенным проседанием рейтинга по сравнению с показателями месячной и двухмесячной давности.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 10-16 июля 2019 года. Метод опроса – 1,500 интервью с использованием распечатанных анкет, 1,500 интервью с использованием анкет на планшете, 17,010 – телефонные интервью на основе случайной выборки телефонных номеров. Общее количество респондентов – 20,010 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.