Команда президента работает над внедрением идеи, чтобы малообеспеченные пенсионеры за 70 лет не платили за коммуналку.

Президент Владимир Зеленский обещает найти способы снизить тарифы коммуналку. Об этом он заявил в интервью Откровенно с президентом, опубликованном 17 июля.

По поводу тарифов можно очень сложными словами успокаивать популизмом людей, говорить, что обязательно нужна детенизация экономики, демонополизация... Нужно правительство и большое желание! Мы уже даже говорили с МВФ и Всемирным банком, они очень боялись, что мы будем резко уменьшать тарифы. Не потому, что они против, а потому, что они знают, за счет кого и за счет чего. Чтобы не было действительно "дыры" в бюджете, - сказал он.

Зеленский пообещал, что тарифы обязательно будут снижены.

Мы уже снизили тарифы на 12%, мне кажется, в целом. Этого мало, но это первый шаг. Будем помогать, - отметил он.

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Президент также рассказал об "очень креативной идее" по предоставлению возможность не платить за коммунальные услуги малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 70 лет.

Сейчас наши ребята находят экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда человек не только на пенсии, но и физически не может работать, и достаточно уже поработал на страну, не платить коммуналку. Это именно для малообеспеченных людей, думаю, что у нас это получится. Я очень хочу это сделать, - указал он.

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Напомним, Зеленский сообщил о "новых правилах" для олигархов. По словам президента, олигархам придется отказаться от некоторых вещей и их ожидает "большая финансовая нагрузка".