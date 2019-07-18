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Зеленский обещает найти способы снизить тарифы

Комментариев: 3
Команда президента работает над внедрением идеи, чтобы малообеспеченные пенсионеры за 70 лет не платили за коммуналку.
Некоторых пенсионеров обещают освободить от оплаты коммуналки
Некоторых пенсионеров обещают освободить от оплаты коммуналки
Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский обещает найти способы снизить тарифы коммуналку. Об этом он заявил в интервью Откровенно с президентом, опубликованном 17 июля.

По поводу тарифов можно очень сложными словами успокаивать популизмом людей, говорить, что обязательно нужна детенизация экономики, демонополизация... Нужно правительство и большое желание! Мы уже даже говорили с МВФ и Всемирным банком, они очень боялись, что мы будем резко уменьшать тарифы. Не потому, что они против, а потому, что они знают, за счет кого и за счет чего. Чтобы не было действительно "дыры" в бюджете, - сказал он.

Зеленский пообещал, что тарифы обязательно будут снижены.

Мы уже снизили тарифы на 12%, мне кажется, в целом. Этого мало, но это первый шаг. Будем помогать, - отметил он.

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Президент также рассказал об "очень креативной идее" по предоставлению возможность не платить за коммунальные услуги малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 70 лет.

Сейчас наши ребята находят экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда человек не только на пенсии, но и физически не может работать, и достаточно уже поработал на страну, не платить коммуналку. Это именно для малообеспеченных людей, думаю, что у нас это получится. Я очень хочу это сделать, - указал он.

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Напомним, Зеленский сообщил о "новых правилах" для олигархов. По словам президента, олигархам придется отказаться от некоторых вещей и их ожидает "большая финансовая нагрузка".

 

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Теги: Тарифы ЖКХ, пенсионеры, коммуналка, Владимир Зеленский, коммунальные услуги
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Комментариев (3)
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Letohradek    18.07.2019, 12:03
Оценка:  -2
Letohradek
В предвыборную квартальный клоун обещал всем своим избирателям, снизить стоимость коммуналки ... Теперь этот козлик, снова обещает, НО уже не всем своим избирателям, а лишь тем кому за 70 )) Любопытно, зэбилы понимают, что это был кидок?
Letohradek    18.07.2019, 12:05
Оценка:  -1
Letohradek
... И кстати, почему охрыпший крысеныш не использует велосипед для передвижения по городу, а ездит своим увеличенным кортежем, создавая неудобства киевлянам? Это ведь тоже было обещано своим зэбилам
ВАТА_FUCK    18.07.2019, 12:15
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Перенесем "офис" приЗе!дента в Запорожье!
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