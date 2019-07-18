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У Зеленского рассказали, когда он вернется в “Квартал”

Комментариев: 2
Президент непременно вернется к актерскому делу.
Зеленский вернется в "Квартал"
Зеленский вернется в "Квартал"
facebook.com/kvartal95/

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что у гаранта в планах возвращение в состав “Квартала”. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

Шефир рассказал, что он лично уже считает дни, чтоб вернуться на работу в “Квартал”. Сам же Зеленский также вернется в состав компании после президентства.

Квартал - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтобы сделать что-то важное для страны, - заявил Шефир.

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Он добавил, что в планах “Квартала” кропотливый труд в сфере кинематографа. Их мечта - Оскар.

В то же время соратник Зеленского не смог дать точный ответ на вопрос о том, вернется ли Зеленский в “Квартал” в качестве комедийного актера после президентства.

Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино, - добавил Шефир.

Напомним, у Зеленского прокомментировали его поведение с чиновниками. Шефир считает, что это показывает силу.

 

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Теги: Зеленский, Шефир, Квартал
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Комментариев (2)
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ShakhterDonetsk    18.07.2019, 12:39
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Может уже завтра возвращаться. Чем раньше отправят клоуна на гастроли, тем целее будет Украина. Нельзя же постоянно восстанавливать страну по новой после каждого клоуна.
chytan    18.07.2019, 12:23
Оценка:  +1
chytan
Ехайте в Израиль !!!
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