У Зеленского рассказали, когда он вернется в “Квартал”

Президент непременно вернется к актерскому делу.

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что у гаранта в планах возвращение в состав “Квартала”. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

Шефир рассказал, что он лично уже считает дни, чтоб вернуться на работу в “Квартал”. Сам же Зеленский также вернется в состав компании после президентства.

Квартал - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтобы сделать что-то важное для страны, - заявил Шефир.

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Он добавил, что в планах “Квартала” кропотливый труд в сфере кинематографа. Их мечта - Оскар.

В то же время соратник Зеленского не смог дать точный ответ на вопрос о том, вернется ли Зеленский в “Квартал” в качестве комедийного актера после президентства.

Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино, - добавил Шефир.

Напомним, у Зеленского прокомментировали его поведение с чиновниками. Шефир считает, что это показывает силу.