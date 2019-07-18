Дорогой французский бренд: известна стоимость яркого костюма первой леди

Елена Зеленская надевала свой красный костюм дважды.

Каждый выход первой леди Елены Зеленской оценивается пристально со стороны общества. Уже дважды Зеленская появлялась на публике в красном костюме от известного французского бренда, передает Страна.

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По информации журналистов, костюм Елены Зеленской от дорогого французского бренда Sandro. В киевском фирменном магазине этого бренда данного костюма уже нет, так как он относится к коллекциям прошлых лет.

Пиджак стоит 488 долларов скриншот

Ярко-красный костюм в точечку, который состоит из укороченных расклешенных брюк и длинного пиджака, Зеленская дополнила в обоих случаях обычным черным топом. Также первая леди дополнила образ туфлями лодочками красного цвета.

Брюки - 277 долларов Скриншот

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Цена двубортного пиджака с накладными карманами - 488 долларов (около 12700 гривен), а брюк - 277 долларов (около 7200 гривен). Таким образом, цена костюма Елены Зеленской - почти 20 тысяч гривен.

Напомним, Елена Зеленская повторила свой образ спустя три месяца. Первая леди Украины надела на мероприятие наряд, в котором ранее уже появлялась на публике.