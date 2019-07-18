В Днепре конфликт из-за арбуза закончился поножовщиной

Неадекватный молодой человек устроил погром в палатке, требуя бесплатного арбуза, за что получил удар ножом от прохожего.

В Днепре конфликт возле торговой палатки с арбузами перерос в поножовщину, в которой пострадал зачинщик. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 20:00 на улице Коробова.

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По словам одного из продавцов арбузов, к его торговой палатке подошел молодой человек в неадекватном состоянии. Он сказал, что хочет кушать, но у него нет денег. Добродушный ларечник не хотел конфликта и дал ему половину арбуза, но тот захотел целый и бесплатно. Когда ему отказали, парень принялся кричать и ругаться на всю улицу, бить товар и нападать на продавца.

Прохожий, увидев эту ситуацию, заступился за работника прилавка, вмешался в конфликт и ударил кулаком парня в лицо. Тот, отбежав на несколько метров от торговой точки, снова вернулся. Тогда проходящий мимо мужчина достал нож, ударил им в бок неадекватного парня, и скрылся с места происшествия.

Раненого зачинщика стычки госпитализировали. Полиция разыскивает человека, который подрезал парня.

Напомним, в июне в Черновицкой области пограничник поссорился с коллегой и ударил его ножом.