В Днепре конфликт из-за арбуза закончился поножовщиной
В Днепре конфликт возле торговой палатки с арбузами перерос в поножовщину, в которой пострадал зачинщик. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает Информатор.
Отмечается, что инцидент произошел накануне около 20:00 на улице Коробова.
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По словам одного из продавцов арбузов, к его торговой палатке подошел молодой человек в неадекватном состоянии. Он сказал, что хочет кушать, но у него нет денег. Добродушный ларечник не хотел конфликта и дал ему половину арбуза, но тот захотел целый и бесплатно. Когда ему отказали, парень принялся кричать и ругаться на всю улицу, бить товар и нападать на продавца.
Прохожий, увидев эту ситуацию, заступился за работника прилавка, вмешался в конфликт и ударил кулаком парня в лицо. Тот, отбежав на несколько метров от торговой точки, снова вернулся. Тогда проходящий мимо мужчина достал нож, ударил им в бок неадекватного парня, и скрылся с места происшествия.
Раненого зачинщика стычки госпитализировали. Полиция разыскивает человека, который подрезал парня.
Напомним, в июне в Черновицкой области пограничник поссорился с коллегой и ударил его ножом.