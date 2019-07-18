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В Днепре конфликт из-за арбуза закончился поножовщиной

Комментариев: 1
Неадекватный молодой человек устроил погром в палатке, требуя бесплатного арбуза, за что получил удар ножом от прохожего.
Конфликт начался из-за половинки арбуза
Конфликт начался из-за половинки арбуза
dp.informator.ua

В Днепре конфликт возле торговой палатки с арбузами перерос в поножовщину, в которой пострадал зачинщик. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел накануне около 20:00 на улице Коробова.

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По словам одного из продавцов арбузов, к его торговой палатке подошел молодой человек в неадекватном состоянии. Он сказал, что хочет кушать, но у него нет денег. Добродушный ларечник не хотел конфликта и дал ему половину арбуза, но тот захотел целый и бесплатно. Когда ему отказали, парень принялся кричать и ругаться на всю улицу, бить товар и нападать на продавца.

Прохожий, увидев эту ситуацию, заступился за работника прилавка, вмешался в конфликт и ударил кулаком парня в лицо. Тот, отбежав на несколько метров от торговой точки, снова вернулся. Тогда проходящий мимо мужчина достал нож, ударил им в бок неадекватного парня, и скрылся с места происшествия.

Раненого зачинщика стычки госпитализировали. Полиция разыскивает человека, который подрезал парня.

Напомним, в июне в Черновицкой области пограничник поссорился с коллегой и ударил его ножом.

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Теги: видео, фото, Днепр, драка, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 12:37
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Хорошо, что так легко всё обошлось! А то сейчас чуть что - так интеллигенты стрелять начинают, а быдло - кидаться гранатами.
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