Зеленский рассказал о новой схеме в оборонке на миллионы долларов

Правоохранительные органы получили информацию о коррупционной схеме на 30 млн долларов.

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В правоохранительные органы на днях переданы материалы о еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности, по которой в течение пяти лет только по нескольким контрактам в оффшоры перечислено почти $30 млн. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

На заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики он напомнил о громкой истории с коррупцией в госконцерне “Укроборонпром“.

“На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности“, - отметил президент.

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“Как оказалось, в течение пяти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительными контрактами перечислили почти 30 млн долларов США на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги“, - сказал Зеленский.

Он констатировал, что “коррупция у нас процветает, и действительно в очень больших масштабах“, и добавил, что хотел бы напомнить коррупционерам, что “это все народные деньги“.

Напомним, ранее спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер выступил против люстрации от Зеленского.