По словам Туки, сначала должен вернуться Донбасс, так как "Крым на ментальном уровне российский" .

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал условия, при которых Крым и Донбасс вернутся в Украину. Об этом он рассказал в интервью изданию Главред.

По словам Туки, большая проблема заключается в ментальных представлений граждан.

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“Попробую быть объективным. Сначала – Донбасс, потом – Крым. Отличие заключается в том, что у граждан Российской Федерации оккупирована часть Донбасса не воспринимается как часть РФ, а Крым на ментальном уровне – российский. В этом большая проблема“, – отметил Тука.

Если Россия прекратит финансировать деятельность оккупационных администраций, те способны просуществовать не более трех месяцев - заявил Тука

Также Тука прокомментировал мнение, согласно которому временно оккупированные территории вернутся в состав Украины только после развала РФ.

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“Я прекрасно помню 90-е годы, когда СССР трещал по швам. И лишь только вмешательство “проклятого дяди Сэма“ не позволяло окончательно рухнуть Союзу, потому что западные страны панически боялись неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения. Это единственный аргумент, больше не было никаких“, – подчеркнул Тука.

По словам чиновника, США и Европа способны уничтожить РФ за 2-3 года, однако они боятся последствий в виде “неконтролируемого распространения огромного количества оружия, накопленного Россией“.

Ранее сообщалось о том, что в МИД Украины придумали меры защиты из-за паспортизации от Путина. Министерство передаст СНБО перечень мер по защите нацбезопасности и прав граждан.

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