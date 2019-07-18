Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тука назвал условия, при которых Крым и Донбасс вернутся в Украину

Комментариев: 5
По словам Туки, сначала должен вернуться Донбасс, так как "Крым на ментальном уровне российский" .
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука
УНИАН

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука назвал условия, при которых Крым и Донбасс вернутся в Украину. Об этом он рассказал в интервью изданию Главред.

По словам Туки, большая проблема заключается в ментальных представлений граждан.

Читай также: В Минске договорились о бессрочном мире на Донбассе

“Попробую быть объективным. Сначала – Донбасс, потом – Крым. Отличие заключается в том, что у граждан Российской Федерации оккупирована часть Донбасса не воспринимается как часть РФ, а Крым на ментальном уровне – российский. В этом большая проблема“, – отметил Тука.

Если Россия прекратит финансировать деятельность оккупационных администраций, те способны просуществовать не более трех месяцев - заявил Тука

Также Тука прокомментировал мнение, согласно которому временно оккупированные территории вернутся в состав Украины только после развала РФ.

Читай также: Переговоры в Минске: три ключевых заявления

“Я прекрасно помню 90-е годы, когда СССР трещал по швам. И лишь только вмешательство “проклятого дяди Сэма“ не позволяло окончательно рухнуть Союзу, потому что западные страны панически боялись неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения. Это единственный аргумент, больше не было никаких“, – подчеркнул Тука.

По словам чиновника, США и Европа способны уничтожить РФ за 2-3 года, однако они боятся последствий в виде “неконтролируемого распространения огромного количества оружия, накопленного Россией“.

Ранее сообщалось о том, что в МИД Украины придумали меры защиты из-за паспортизации от Путина. Министерство передаст СНБО перечень мер по защите нацбезопасности и прав граждан.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Георгий Тука, донбасс, Россия, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Хулиганка*    18.07.2019, 12:38
Оценка:  0
Хулиганка*
Так и хочется назвать эту Туку французским писателем-фанстастом Га_ндоном.
Boxerogos    18.07.2019, 12:34
Оценка:  0
Boxerogos
Пучеглазый,обдолбаный гуманоид Пука видимо не в курсе что Крым,стараниями куриножoпа Турчинова и его подельников вернулся ещё в 2014-м году.А как жить Донбассу,будут решать лишь те люди,которые там проживают,а не пуки,сруки,куюки и прочие упоротые сyки.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 12:30
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Так при каких условиях то? При условии распада РФ? Да. Но тут же Тукер оговаривается, что этого не даст сделать Европа. То есть, сначала надо ждать распада ЕС, а уж потом Россию "дораспадёт" США. Так что ли?

"Жаль только жить в эту пору прекрасную
Уж не придётся ни мне, ни тебе!.."

(Некрасов)
Орест_Пiхва    18.07.2019, 12:27
Оценка:  +3
Орест_Пiхва
дядя тука ты дурак?
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 12:32
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Нет, он Гaндон. Ив Гaндон! ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь