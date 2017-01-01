"Будет жарко": Синоптик дала прогноз погоды на день выборов

С 19 июля в Украине наступит жара, которая быстро сменится дождями и грозами.

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на день выборов, в воскресенье, 21 июля. По ее словам, по всей территории Украины будет жарко. В частности, на Востоке и местами в Центре от + 28 + 33 градусов, а на остальной территории от + 25 + 30 градусов.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, на следующей неделе жара закончится и начнутся дожди со вторника или среды.

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“В начале следующей недели высокая температура воздуха в Украине удержится. Столбики термометров в дневные часы будут достигать +25 +32 градусов. Однако уже со вторника-среды на западе и севере Украины, а также на Харьковщине, снова ожидается похолодание. Температура воздуха снизится до +21 +25 градусов“ - заявила синоптик.

Напомним, климатологи дали прогноз погоды до конца лета. Во второй половине июля прогнозируется потепление. В августе в Украину придет жара, но за десять дней до осени снова похолодает.

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