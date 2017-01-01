В Днепре перекрыт центральный мост, люди ходят пешком
В Днепре до 14 сентября местные власти перекрыли центральный мост в связи с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщает ТСН.
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Отремонтированный мост соединит левый берег Днепра с центральной частью города. Планируется, что во время ремонта будет осуществлен монтаж гидроизоляции, деформационных швов, а также укладка асфальтного покрытия в два слоя.
Пробок в городе в связи ремонтом моста нет, однако наблюдается увеличенное количество пешеходов. Люди ходят прямо по строительной площадке. На ремонт горожане реагируют неоднозначно – одни радуются, другие жалуются на неудобства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил меру города Борису Филатову увольнением в том случае, если ремонт моста не завершится вовремя. Также ранее Филатов заявлял, что Зеленский занялся аэропортом Днепра.
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