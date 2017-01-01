В Днепре перекрыт центральный мост, люди ходят пешком

Центральный мост перекрыли в связи с ремонтом. На этот период люди будут передвигаться пешком.

Ремонт моста начался в 2017 году, однако проходил медленно Скриншот видео

В Днепре до 14 сентября местные власти перекрыли центральный мост в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает ТСН.

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Отремонтированный мост соединит левый берег Днепра с центральной частью города. Планируется, что во время ремонта будет осуществлен монтаж гидроизоляции, деформационных швов, а также укладка асфальтного покрытия в два слоя.

Пробок в городе в связи ремонтом моста нет, однако наблюдается увеличенное количество пешеходов. Люди ходят прямо по строительной площадке. На ремонт горожане реагируют неоднозначно – одни радуются, другие жалуются на неудобства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил меру города Борису Филатову увольнением в том случае, если ремонт моста не завершится вовремя. Также ранее Филатов заявлял, что Зеленский занялся аэропортом Днепра.

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