"У вас всех был шанс, но вы и его потеряли": Зеленский ответил Парубию

Президент Украины прокомментировал отказ спикера ВР созвать парламент.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение спикера ВР Андрея Парубия об отказе созывать внеочередное заседание парламента.

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, он не удивлен решением Парубия и считает нынешний парламент неэффективным.

Читай также: Зеленский рассказал о новой схеме в оборонке на миллионы долларов

“Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен Вашему отказу в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента“, - подчеркнул президент.

У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля – отметил Зеленский

Читай также: Зеленский обещает найти способы снизить тарифы

По мнению Зеленского, данное решение Парубия свидетельствует о “самоустранении и преступном бездействии“.

“Отказом в созыве внеочередного заседания Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и обнаруживаете преступное бездействие“ – заявил президент.

Заявление Владимира Зеленского facebook.com/zelenskiy95

Ранее сообщалось о том, что команда Зеленского призывает Раду 8 созыва собраться 18 июля на внеочередное заседание и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду.

После Парубий отказал Зеленскому, рассказав как правильно собирать Верховную Раду.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.