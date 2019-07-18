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"У вас всех был шанс, но вы и его потеряли": Зеленский ответил Парубию

Комментариев: 5
Президент Украины прокомментировал отказ спикера ВР созвать парламент.
Владимир Зеленский ответил спикеру
Владимир Зеленский ответил спикеру
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение спикера ВР Андрея Парубия об отказе созывать внеочередное заседание парламента.

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, он не удивлен решением Парубия и считает нынешний парламент неэффективным.

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“Уважаемый господин Парубий! Я не удивлен Вашему отказу в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента“, - подчеркнул президент.

У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля – отметил Зеленский

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По мнению Зеленского, данное решение Парубия свидетельствует о “самоустранении и преступном бездействии“.

 “Отказом в созыве внеочередного заседания Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и обнаруживаете преступное бездействие“ – заявил президент.

Заявление Владимира Зеленского
Заявление Владимира Зеленского
facebook.com/zelenskiy95

Ранее сообщалось о том, что команда Зеленского призывает Раду 8 созыва собраться 18 июля на внеочередное заседание и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду. 

После Парубий отказал Зеленскому, рассказав как правильно собирать Верховную Раду. 

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Теги: Зеленский, Парубий, созыв рады
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Комментариев (5)
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Woodbrother    18.07.2019, 14:15
Оценка:  0
Woodbrother
Этот чудик квартальный по прежнему считает свои клоуснкие поездки по стране работой ?
fkrfyfan    18.07.2019, 13:47
Оценка:  -2
fkrfyfan
Так у дебила логопеда же справка
Paul_Knox    18.07.2019, 13:39
Оценка:  +1
Paul_Knox
У нас у всех был шанс не видеть это чмо, лезующее изо всех дыр, но мы его потеряли...
Хитрый-Лис    18.07.2019, 13:47
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Да ваше ЧМО с ИХТАМНЕТ во всех дірах уже
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 13:34
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Рискуешь, чувак. Парубий и снайпера привести может. Он такой.
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