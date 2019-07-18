До конца выборов говорить о встрече Зеленского и Путина нет смысла - Песков

В Кремле ожидают, пока в Украине спадет ажиотаж вокруг выборов в парламент.

Песков объяснил, когда в Кремле подумают о встрече с Зе EPA/UPG

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Речи о личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет, надо дождаться окончания предвыборного ажиотажа на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА-Новости.

“Нет, пока об этом (встрече президентов) речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы“, - сказал Песков.

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Путин и Зеленский 11 июля провели первый телефонный разговор, он состоялся по инициативе украинской стороны.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.