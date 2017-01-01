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Полиция уже взяла под охрану все избирательные участки

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Участки будут охранять круглосуточно, на 70 из них уже завезли документацию.
Участки на выборах будут круглосуточно охранять
Участки на выборах будут круглосуточно охранять
EPA/UPG

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C сегодняшнего дня полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Избирательную документацию завезено почти в 70 из них", - отметили при этом в ведомстве.

Также в Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более ста официальных наблюдателей от иностранных государств, уточнили в министерстве.

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Напомним, ранее в КГГА заявили о готовности к выборам всех избирательных участков в Киеве.

 

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Теги: выборы, Рада, полиция, избирательные участки
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