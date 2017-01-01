Полиция уже взяла под охрану все избирательные участки
Участки будут охранять круглосуточно, на 70 из них уже завезли документацию.
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C сегодняшнего дня полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Избирательную документацию завезено почти в 70 из них", - отметили при этом в ведомстве.
Также в Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более ста официальных наблюдателей от иностранных государств, уточнили в министерстве.
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Напомним, ранее в КГГА заявили о готовности к выборам всех избирательных участков в Киеве.
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