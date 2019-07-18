Зеленский предложил двойное гражданство для диаспоры
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Президент Украины Владимир Зеленский поучил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Гражданство предлагают давать представителям диаспоры, которые “стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины“.
Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.
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“Такое решение президент принял в связи с продолжением ареста 24 украинских моряков, а также подписанием президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства“, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что пока нет смысла говорить о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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Тогда нужно создавать реестр этих стран. И что делать если страна была дружественной, а потом таковой быть перестала? Лишать гражданства?