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Зеленский предложил двойное гражданство для диаспоры

Комментариев: 13
Президент поручил МИД разработать механизм получения такого гражданства.
Зеленский предложил одарить диаспору украинским гражданством
Зеленский предложил одарить диаспору украинским гражданством
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский поучил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Гражданство предлагают давать представителям диаспоры, которые “стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины“.

Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

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“Такое решение президент принял в связи с продолжением ареста 24 украинских моряков, а также подписанием президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что пока нет смысла говорить о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.

 

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Теги: Зеленский, гражданство, украинцы, диаспора, двойное гражданство
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Комментариев (13)
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Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 14:50
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
"Этническим украинцам из дружественных стран..."
Тогда нужно создавать реестр этих стран. И что делать если страна была дружественной, а потом таковой быть перестала? Лишать гражданства?
Woodbrother    18.07.2019, 14:53
Оценка:  -5
Woodbrother
Дружественные страны - это США,КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Именно там живет очень много украинцев.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 14:56
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
И всё??? Вы думаете, что какие-то жители этих благополучных - слишком благополучных! - стран позарятся на гражданство Украины?
Woodbrother    18.07.2019, 14:56
Оценка:  -3
Woodbrother
Не такие большие диаспоры есть в Аргентине, Эфиопии, италии, Мексике. Отдельная тема - это Польша, где местных украинцев чрезвычайно много.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 15:35
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
А! Ну да! Афроукраинцы - это будущее страны! А в Польше украинцев действительно много - и все при деле. Смотрели видео с польским паном под синим зонтиком?
Хулиганка*    18.07.2019, 15:38
Оценка:  +1
Хулиганка*
США -не дружественная страна, а хозяин Майдании....
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 14:38
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Все поняли к чему он клонит? Раз можно диаспоре, то можно и остальным. Значит можно и рфские паспорта раздавать налево и направо.
Woodbrother    18.07.2019, 14:52
Оценка:  -3
Woodbrother
Задача зели - эроозия государства изнутри. Хотя сторонники ЗЕ и не скрывали планов своего любимца. Чаще всего от них можно услышать фразу - он все разрушит. А на вопрос - ну и как вы потом будете жить на руинах, в голове ЗЕ-фила происходит короткое замыкание
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 14:54
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Да-да! Порошенко на царство!!! )))
Woodbrother    18.07.2019, 14:57
Оценка:  -1
Woodbrother
Кроме Порошенко в стране есть рчень много прекрасных политиков, но выбрали почему то дебила.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 15:04
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
А вообще, самый лучший вариант - выбрать Путина или Трампа. Тогда сами собой разрешатся противоречия и закончатся боевые действия. Чем не вариант? Народу это просто не предложили!
T-REX2    18.07.2019, 14:35
Оценка:  0
T-REX2
нах они тут нужны,недобытки нацистские
Антибес    18.07.2019, 14:28
Оценка:  +2
Антибес
Зачем?Чтобы потом трубить на весь мир что в Украине прирост населения?Зе,у тебя плохие советчики!
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