СБУ завела дело из-за карты "венгерского" Закарпатья

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"Изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в цвета флага Венгрии были окрашены части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства (№68, 69 и 73). Тем самым они были условно отделены от другой территории области.