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СБУ завела дело из-за карты "венгерского" Закарпатья

Комментариев: 9
В цвета флага Венгрии окрашены части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства.
Дело возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Дело возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Korrespondent.net

Управление СБУ в Закарпатской области зарегистрировало производство по факту размещения в газете Карпаталия (K'arp'atalja) изображения части Закарпатья в цветах венгерского флага. Об этом сообщает пресс-служба управления на своей странице в Facebook в четверг, 18 июля.

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"Изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в цвета флага Венгрии были окрашены части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства (№68, 69 и 73). Тем самым они были условно отделены от другой территории области.

Дело возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Ранее МИД Украины обратился в ГПУ и СБУ с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете Карпаталия, которую издает союз венгров Закарпатья, карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.

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Теги: Венгрия, СБУ, Закарпатье, карта, сепаратизм, карты, сепаратисты, венгры, Закарпатская область
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Комментариев (9)
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Антибес    18.07.2019, 15:33
Оценка:  +2
Антибес
А что с этой картой не так?
Nikolas_Adver    18.07.2019, 15:05
Оценка:  +5
Nikolas_Adver
цз зрада! разорвут неньку как тузик грелку! налетели паганцы, аки воронье! не оставят и косточки от родимой! только кучку дерьма от высеров рагулей на БМ......
ВыВсеВрети    18.07.2019, 15:22
Оценка:  -6
ВыВсеВрети
макеевский воин!...ты же хотел поры...ть, иди сходи!...)))))))
попробуй включи мозги!...зачем эти вбросы!....)))))))
Коляка    18.07.2019, 15:32
Оценка:  +1
Коляка
не ну ЗЕ должен с этим разобраться, нужно провести масштабные обыски во всех домах, квартирах, учреждениях Закарпатья
Коляка    18.07.2019, 15:00
Оценка:  +2
Коляка
Венгры охренели совсем
T-REX2    18.07.2019, 14:46
Оценка:  +2
T-REX2
Поднять СУшки,eбaнyть из ГРАДОВ и САУ.
T-REX2    18.07.2019, 14:47
Оценка:  +2
T-REX2
забыл,СУГС
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 14:45
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Эй! Зомбак! Вы где, любезнейший ВТФ2 ? ))) Я вот Вам как раз только что в другой статье про венгров отписал, а вот и они!
Начинайте завывать!
ВыВсеВрети    18.07.2019, 15:24
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
дорого мой друг, ты так же думать не хочешь!...)))))))
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