СБУ завела дело из-за карты "венгерского" Закарпатья
Управление СБУ в Закарпатской области зарегистрировало производство по факту размещения в газете Карпаталия (K'arp'atalja) изображения части Закарпатья в цветах венгерского флага. Об этом сообщает пресс-служба управления на своей странице в Facebook в четверг, 18 июля.
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"Изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в цвета флага Венгрии были окрашены части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства (№68, 69 и 73). Тем самым они были условно отделены от другой территории области.
Дело возбуждено по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области.
Ранее МИД Украины обратился в ГПУ и СБУ с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете Карпаталия, которую издает союз венгров Закарпатья, карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.
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попробуй включи мозги!...зачем эти вбросы!....)))))))
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