В Кремле пояснили, что даже с украинским паспортом россиянин будет обязан РФ
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В Кремле в связи с намерением Украины выдавать свои паспорта этническим украинцам заявили, что Россия не признает двойное гражданство. Об это сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.
Он отметил, что даже если россияне получат второе гражданство, “они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями“.
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При этом Песков не знает, сколько граждан РФ захотят получить украинские паспорта после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства.
“Этого я вам не могу сказать. Я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение“, - сказал Песков.
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“Ну, это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России - принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа“, - говорит он.
“Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась во время последней прямой линии?“, - отметил Песков.
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“Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована. Повторяю, это внутреннее дело Украины“, - прокомментировал он заявление президента Владимира Зеленского об упрощении выдачи паспортов этническим украинцам.
Напомним, ранее в Кремле пояснили, что пока нет смысла говорить о встрече Зеленского и Путина.
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