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В Кремле пояснили, что даже с украинским паспортом россиянин будет обязан РФ

Комментариев: 13
Два паспорта не освободят россиян с украинскими конями от прав и обязанностей граждан РФ.
В РФ пояснили, что двойное гражданство паспорт РФ не отменяет
В РФ пояснили, что двойное гражданство паспорт РФ не отменяет
пресс-служба ГПСУ

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В Кремле в связи с намерением Украины выдавать свои паспорта этническим украинцам заявили, что Россия не признает двойное гражданство. Об это сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН. 

Он отметил, что даже если россияне получат второе гражданство, “они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями“. 

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При этом Песков не знает, сколько граждан РФ захотят получить украинские паспорта после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства. 

“Этого я вам не могу сказать. Я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение“, - сказал Песков.

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“Ну, это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России - принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа“, - говорит он. 

“Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась во время последней прямой линии?“, - отметил Песков. 

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“Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована. Повторяю, это внутреннее дело Украины“, - прокомментировал он заявление президента Владимира Зеленского об упрощении выдачи паспортов этническим украинцам.

Напомним, ранее в Кремле пояснили, что пока нет смысла говорить о встрече Зеленского и Путина.

 

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Теги: украинцы, россияне, паспорта, РФ, гражданство, диаспора
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Комментариев (14)
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WTF2wtf    18.07.2019, 15:47
Оценка:  0
WTF2wtf
Логично, что "два паспорта не освободят украинцев с российскими паспортами от прав и обязанностей граждан Украины" (это как раз касается Донбассса).
WTF2wtf    18.07.2019, 15:48
Оценка:  0
WTF2wtf
... смысл в российском паспорте будет только при переезде с Донбасса в россию на ПМЖ
Coюзник    18.07.2019, 14:55
Оценка:  +2
Coюзник
Всеравно выигрывает гражданин. Имея два паспорта можно быть зарегистрированными в двух пенсионых фондах.
Coюзник    18.07.2019, 14:56
Оценка:  +1
Coюзник
А имеея еще польский и венгерский ... еще в двух
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 14:59
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Так не прокатит. Пенсионное обеспечение регламентировано международными соглашениями. Никак!
Coюзник    18.07.2019, 15:05
Оценка:  0
Coюзник
Этото если гражданин с одним паспортом, а если с несколькими то это уже разные люди. ... до того момента пока везде не будет биометрия ... а это еще не скоро
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 14:42
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Хм. рф двойное гражданство не признает, но хочет выдавать паспорта рф украинцам. Логика где? Россиянин - гражданин рф. Конечно на нем лежат все обязанности этого недоразумения.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 14:48
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Я тоже что-то ничего не понял. Надо вообще отменить российское и украинское гражданство - вот выход! На чьей территории находишься - той страны и гражданин! А вот так!!!
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 14:56
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Тут понять невозможно. рф - страна бессмыслицы.
Шкиряк_и_Зорян    18.07.2019, 14:58
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Ну нет! Страна повального воровства и коррупции. И это имеет смысл - обогащение группы людей. Так что не гоните пургу, Боцман! Смысл там есть!
Коляка    18.07.2019, 15:09
Оценка:  -3
Коляка
как это не признаёт? Как раз таки признает, а вот Украина не признаёт!
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 15:40
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Цитата: "В Кремле в связи с намерением Украины выдавать свои паспорта этническим украинцам заявили, что Россия не признает двойное гражданство. "
tulchanin    18.07.2019, 15:39
Оценка:  -1
tulchanin
Есть разница между "не признает" и "запрещает". Ты можешь иметь любое количество гражданств, но РФ, на своей территории, будет игнорировать все кроме своего.
Хулиганка*    18.07.2019, 15:40
Оценка:  -2
Хулиганка*
УКраина де_юре тоже не признает двойное гражданство, но это не мешает многим ее гражданам иметь два паспорта.
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