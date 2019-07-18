В Раду проходят четыре партии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность" упрочили позиции, - западные социологи

По результатам выборов 21 июля в Верховную Раду проходят четыре партии. При этом у “Оппозиционной платформы – За жизнь“ и “Европейской солидарности“ зафиксирован резкий скачок рейтинга. Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, которое было проведено 10-16 июля 2019 года и по величине выборки вошло в число наиболее крупных соцопросов в Украине за год, наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: “Слуга народа“ Дмитрия Разумкова (41,2%), “Оппозиционная платформа – За жизнь“ Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (18,6%), “Европейская солидарность“ Петра Порошенко (11,1%) и “Батькивщина“ Юлии Тимошенко (7,1%).

Другие политические партии, в частности, “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,6%), “Голос“ Святослава Вакарчука (4,4%), “Сила и Честь“ Игоря Смешко (3,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,0%), “Оппозиционный блок“ Евгения Мураева, Александра Вилкула и Геннадия Кернеса (1,9%), ВО “Свобода“ Олега Тягнибока, Андрея Билецкого и Дмитрия Яроша (1,7%), Партия Шария (1,4%), Аграрная партия Украины Михаила Поплавского (1,1%), “Украинская стратегия Гройсмана“ (1,0%) и др. имеют меньшие шансы на прохождение в парламент. По словам представителей исследовательского центра, в отличие от менее крупных соцопросов, проводимых ранее, данное исследование показало следующие тенденции в динамике электоральной поддержки ведущих политических партий Украины:

“Слуга народа“ - стабилизация рейтинга накануне парламентских выборов, приостановка плавного снижения, которое регистрировалось ранее, но при этом – существенное отличие от результатов лидера партии, показанного по результатам президентских выборов.

“Оппозиционная платформа – За жизнь“ - фактически единственная крупная партия, которая демонстрирует стабильный рост поддержки, резкий скачок рейтинга накануне выборов (возможная причина – серия резонансных обсуждаемых событий – возвращение пленных, переговоры о снижении цены на газ и т.д.).

“Европейская солидарность“ - также не просто стабилизация рейтинга, но и заметное увеличение показателей накануне выборов, возможно – в результате эффективной региональной агитации лидеров партии.

ВО “Батькивщина“ - стабилизация рейтинга на уровне, дающем гарантию прохождения в следующий состав парламента, возможно – как следствие обсуждения того, что лидер партии может рассчитывать на должность премьер-министра.

“Гражданская позиция“, “Голос“, “Сила и Честь“ - фактически проигранная борьба за прохождение в парламент, которая в случае партии Игоря Смешко совпала к тому же с существенным проседанием рейтинга по сравнению с показателями месячной и двухмесячной давности.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 10-16 июля 2019 года. Метод опроса – 1,500 интервью с использованием распечатанных анкет, 1,500 интервью с использованием анкет на планшете, 17,010 – телефонные интервью на основе случайной выборки телефонных номеров. Общее количество респондентов – 20,010 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

