Фаллоимитатор упал с неба во время агитконцерта в Одессе
Во время агитационного концерта одного из кандидатов в народные депутаты в Одессе неизвестные скинули с дрона на сцену огромный фаллоимитатор. Инцидент произошел вечером в среду, 17 июля, сообщает издание Оblvesti.
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Отмечается, что квадрокоптер летал возле сцены в парке Горького во время концерта в поддержку кандидата в нардепы Евгения Червоненко.
“Дрон покружил несколько минут над зрителями, а после скинул фаллос под сцену“, - отмечает издание.
Неизвестные бросили дрон в парке позже его подобрали полицейские.
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