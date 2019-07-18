Фаллоимитатор упал с неба во время агитконцерта в Одессе

Сначала дрон и прикрепленный к нему резиновый фаллоимитатор кружили над зрителями, а после груз сбросили под сцену.

Во время агитационного концерта одного из кандидатов в народные депутаты в Одессе неизвестные скинули с дрона на сцену огромный фаллоимитатор. Инцидент произошел вечером в среду, 17 июля, сообщает издание Оblvesti.

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Отмечается, что квадрокоптер летал возле сцены в парке Горького во время концерта в поддержку кандидата в нардепы Евгения Червоненко.

“Дрон покружил несколько минут над зрителями, а после скинул фаллос под сцену“, - отмечает издание.

Неизвестные бросили дрон в парке позже его подобрали полицейские.

Ранее сообщалось, что на концерте Макса Коржа в Киеве произошла массовая драка.

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