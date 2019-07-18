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"Теперь все будет иначе": Зеленский обратился к иностранным инвесторам

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Таким образом президент Украины призвал иностранцев инвестировать в страну .
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к иностранным инвесторам с призывом вкладывать деньги в Украину.

Обращение опубликовано в Facebook.

Президент призвал всех инвесторов, которые ищут новые площадки для вкладывания денег.

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“Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую“, - отметил Зеленский.

Президент обратился также к землякам, проживающим за границей. По словам Зеленского, все инвесторы могут обращаться к Давиду Брауну.

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“Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину! С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Брауну“, - отметил президент. 

Ранее сообщалось о том, что команда Зеленского призывает Раду 8 созыва собраться 18 июля на внеочередное заседание и принять законы, которые позволят работать Высшему антикоррупционному суду. 

После Парубий отказал Зеленскому, рассказав как правильно собирать Верховную Раду. 

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Теги: Владимир Зеленский, иностранные инвесторы
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Комментариев (1)
Хулиганка*    18.07.2019, 15:45
Оценка:  -1
Хулиганка*
Пока по стране бегает стадо бабуинов с нацистскими нашивками и лозунгами - инвестиций ждать не приходится.
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