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Минск: Украине вернут 69 граждан в обмен на 209 боевиков

Комментариев: 9
В Минске договорились о процедуре правовой очистки этих лиц .
Украина договорилась об обмене пленными
Украина договорилась об обмене пленными
president.gov.ua

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Украина и боевики на Донбассе готовятся к обмену пленными по схеме 208 на 69, сообщил представитель украинской стороны в рабочей подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Роман Бессмертный, передает НВ.

Вскоре начнется процедура правовой очистки лиц для обмена. "Договорились провести процедуры правовой очистки… Эта процедура будет запущена — 208 на 69", - сказал Бессмертный.

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Днем ранее стало известно, что в гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение удерживаемых боевиками 69 граждан Украины, а в учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек из числа боевиков.

По итогам заседания в Минске 17 июля были достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

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Теги: обмен, пленные, Украина, ОРДЛО, Донбасс, РФ, Минск
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Комментариев (9)
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lusyika    18.07.2019, 16:43
Оценка:  -5
lusyika
І це "заслуга" зельцмана???!!! Тварюка воно хуєьб*йское!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
VSHIVANKA    18.07.2019, 16:42
Оценка:  -9
VSHIVANKA
ВСЕ ПРАВИЛЬНО....
ЛДНР ЗАДЕРЖИВАЛИ УКРОПНЫХ КАРАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ , А НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ МЕЛИ ВСЕХ КОГО НЕ ПОПАДЯ, ВСЕХ КТО БЫЛ ПРОТИВ МАЙДАНУТОГО ГОСПЕРЕВОРОТА....
WTF2wtf    18.07.2019, 16:51
Оценка:  -2
WTF2wtf
Педрило ольгинское,
просто нах пшло
Кайдаш    18.07.2019, 16:29
Оценка:  +1
Кайдаш
Один наш - на троих питекантропов?
SEMPENTY    18.07.2019, 16:37
Оценка:  +5
SEMPENTY
Да хоть на 10 путикантропов. Он наш
SEMPENTY    18.07.2019, 16:28
Оценка:  +7
SEMPENTY
ну а что, один наш стоит ихних троих.
Операторська    18.07.2019, 16:17
Оценка:  -1
Операторська
ні фіга собі - 208 за 69! це як так будемо обмінювати, то за решту не буде чого віддавати! що за арифметика?
Рондол    18.07.2019, 16:20
Оценка:  -3
Рондол
И тех что обменяют повезут в СБУ когда начнут рассказывать, что были рабами на стройках и драпнули от алкашей офицеров геройской ВСУ, как в прошлый раз
WTF2wtf    18.07.2019, 16:38
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ты не хочешь поделиться "прелестями" фильтрационных мероприятий на оккупированном Донбассе, когда боевикам возвращают по обмену их отморозков?
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