Минск: Украине вернут 69 граждан в обмен на 209 боевиков

В Минске договорились о процедуре правовой очистки этих лиц .

Читай также: Тука назвал условия, при которых Крым и Донбасс вернутся в Украину

Украина и боевики на Донбассе готовятся к обмену пленными по схеме 208 на 69, сообщил представитель украинской стороны в рабочей подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Роман Бессмертный, передает НВ.

Вскоре начнется процедура правовой очистки лиц для обмена. "Договорились провести процедуры правовой очистки… Эта процедура будет запущена — 208 на 69", - сказал Бессмертный.

Читай также: В МИД Украины придумали меры защиты из-за паспортизации от Путина

Днем ранее стало известно, что в гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение удерживаемых боевиками 69 граждан Украины, а в учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек из числа боевиков.

По итогам заседания в Минске 17 июля были достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.