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В Киеве школьник заплатит 100 тысяч за избиение одноклассника

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Девятикласснику назначено наказание в виде одного года условного срока и штраф в 100 тысяч гривен.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Киеве девятиклассника приговорили к наказанию в виде условного срока в один год, а также выплате 100 тысяч гривен морального ущерба из-за избиения школьника. Такой приговор содержится в реестре судебных решений.

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Согласно данным суда, в январе этого года днем на стадионе школы № 259 на проспекте Маяковского, 21-Г, у школьника завязался конфликт со своим одноклассником. Он нанес ему не менее 17 ударов по телу и голове.

В итоге у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, обломочный вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи слева со смещением отломков, сотрясение головного мозга, подкожное кровоизлияние лобной области слева, относящееся к телесному повреждению средней степени тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья на срок свыше 21 дня.

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Школьник полностью признал себя виновным в совершении преступления по статье "умышленное средней тяжести телесное повреждение". При этом он раскаялся. Таким образом, к нему применено наказания в виде одного года условно, а также выплаты 2676 грн материального ущерба и 100 тыс. гривен морального. 

Ранее Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес первое в Украине решение по делу о буллинге. По результатам судебного слушания был установлен факт травли с применением средств электронных коммуникаций. Подростка признали виновным в травле сверстника, а на его родителей наложен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, во Львовской области недавно педагог избил ученика.

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Теги: Киев, школа, штраф, школьники, избиение, школьник, Буллинг
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Комментариев (1)
Meritus    18.07.2019, 17:16
Оценка:  0
Meritus
Средней тяжести при таких последствиях? Бил свинок-мажор папы - хама?
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