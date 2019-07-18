В Киеве школьник заплатит 100 тысяч за избиение одноклассника

Девятикласснику назначено наказание в виде одного года условного срока и штраф в 100 тысяч гривен.

В Киеве девятиклассника приговорили к наказанию в виде условного срока в один год, а также выплате 100 тысяч гривен морального ущерба из-за избиения школьника. Такой приговор содержится в реестре судебных решений.

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Согласно данным суда, в январе этого года днем на стадионе школы № 259 на проспекте Маяковского, 21-Г, у школьника завязался конфликт со своим одноклассником. Он нанес ему не менее 17 ударов по телу и голове.

В итоге у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, обломочный вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи слева со смещением отломков, сотрясение головного мозга, подкожное кровоизлияние лобной области слева, относящееся к телесному повреждению средней степени тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья на срок свыше 21 дня. Читай также: В Херсонской области проверяют учителя, который макал ученика в унитаз Школьник полностью признал себя виновным в совершении преступления по статье "умышленное средней тяжести телесное повреждение". При этом он раскаялся. Таким образом, к нему применено наказания в виде одного года условно, а также выплаты 2676 грн материального ущерба и 100 тыс. гривен морального.

Ранее Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес первое в Украине решение по делу о буллинге. По результатам судебного слушания был установлен факт травли с применением средств электронных коммуникаций. Подростка признали виновным в травле сверстника, а на его родителей наложен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, во Львовской области недавно педагог избил ученика.

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