Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появились новые подробности в деле по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова

Комментариев: 3
Четвертое подозрение было объявлено несовершеннолетнему.
Погибший 5-летний Кирилл Тлявов
Погибший 5-летний Кирилл Тлявов
Сеть

В ходе дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова было объявлено подозрение четвертому подозреваемому. Им оказался несовершеннолетний.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читай также: Убийство ребенка под Киевом: наказаны 12 копов

Третьему подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ранее остальные два участника-сотрудников полиции - получили подозрения в:

  • убийстве малолетнего ребенка, совершенному по предварительному сговору группой лиц (пп. 2, 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины);
  • хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Дополнительно в областной прокуратуре сообщили, что все четверо подозреваемых находились вместе и каждый из них мог совершить роковой выстрел.

Читай также: Князев представил нового начальника полиции Киевской области

“Установлено, что на месте преступления находилось четыре человека. Из них - двое полицейских и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний. Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где погиб 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов, кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение“ - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее Хатия Деканоидзе заявила, что на месте Арсена Авакова уже подала бы в отставку после случая с Тлявовым. Однако Арсен Аваков заявил, что подавать в отставку не собирается.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кирилл Тлявов, расследование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Хюндай    18.07.2019, 16:45
Оценка:  +1
Хюндай
Жаль пацанёнка,всем дать по 15 лет.Но жизнь уже не вернуть.
Хюндай    18.07.2019, 16:41
Оценка:  -2
Хюндай
Или я ослеп или комп не видит текста?
Хюндай    18.07.2019, 16:42
Оценка:  0
Хюндай
Ну слав богу уже вижу))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь