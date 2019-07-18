Появились новые подробности в деле по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова

Четвертое подозрение было объявлено несовершеннолетнему.

В ходе дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова было объявлено подозрение четвертому подозреваемому. Им оказался несовершеннолетний.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Третьему подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ранее остальные два участника-сотрудников полиции - получили подозрения в:

убийстве малолетнего ребенка, совершенному по предварительному сговору группой лиц (пп. 2, 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины);

хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Дополнительно в областной прокуратуре сообщили, что все четверо подозреваемых находились вместе и каждый из них мог совершить роковой выстрел.

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“Установлено, что на месте преступления находилось четыре человека. Из них - двое полицейских и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний. Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где погиб 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов, кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение“ - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Хатия Деканоидзе заявила, что на месте Арсена Авакова уже подала бы в отставку после случая с Тлявовым. Однако Арсен Аваков заявил, что подавать в отставку не собирается.

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