В МВД призвали кандидатов не играть с огнем и не звать титушек

В МВД рассказали о количестве уголовных производств в связи с нарушениями на выборах и проблемных округах.

В МВД предупредили, что знают, на каких участках планируются провокации EPA/UPG

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В МВД владеют информацией о возможном осложнении ситуации на 85 округах во время досрочных выборов в парламент 21 июля. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк, передает “Интерфакс-Украина“.

Он также предупредил об адекватной реакции правоохранителей на правонарушения. “По нашей информации, в Украине примерно 85 округов, которые мы считаем сложными - там, где ситуация может складываться неоднозначно“, - отметил он.

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“Хочу, чтобы четко понимали, особенно это касается тех, кто решил привлечь - пока, вероятно, - к решению тех или иных своих дел во время выборов так называемых титушек“, - добавил Шкиряк.

“Реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной. Поэтому призываем предупреждаем: не играйте с огнем “, - подчеркнул советник министра.

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“Информация есть. Мы знаем, где и кто может эти преступные схемы применять, так предупреждаем ... Выборы должны пройти прозрачно, честно“, - добавил он.

На данный момент Нацполиция зарегистрировала 5308 сообщений о правонарушениях, связанных с досрочным выборами, рассказал также он. Зарегистрировано 273 уголовных производства, сообщил советник министра. Составлены 11016 протоколов об административных правонарушениях.

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Говоря об уголовных делах, советник министра отметил, что 202 из них касаются непосредственно нарушения избирательного законодательства, 111 производств расследуются по фактам подкупа избирателей.

Он также обратил внимание на то, что по фактам использования так называемой схемы двойников, распространенной на этих выборах, открыто 14 уголовных производств. “К сожалению, эта кампания отмечается использованием различной чернухи ... Для нас не имеют значения ни фамилии, ни названия партий“, - сказал Шкиряк.

Напомним, ранее в 217-м округе в Киеве выявили "сетку" по подкупу избирателей.