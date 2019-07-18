У Балуха в колонии болят почки и усилились отеки - адвокат

Состояние активиста в российской колонии ухудшилось, но диагноз ему пока не поставили.

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У заключенного в РФ крымского активиста Владимира Балуха в колонии ухудшилось состояние здоровья, но диагноз ему до сих пор не поставили. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, которая 17 июля посетила его, передает УНН.

По данным адвоката, в Балуха болят почки, усилились отеки, но независимого врача и психолога, о допуске которых ранее заявлял Балух, к нему в колонию до сих пор не пускают.

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Ольга Динзе сообщила, что невозможно доставить активисту необходимые после голодания продукты, поскольку их передача теперь очень ограничена в связи с переводом украинца в помещение камерного типа.

“Нам удалось только передать ему новые очки. Мы продолжаем заявлять о допуске специалистов - врача и психолога - в колонию, а также устанавливаем обстоятельства, связанные с гражданством Балуха“, - рассказала адвокат.

На днях адвокат сообщала о “неудовлетворительном“ состояние политзаключенного Балуха.

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Напомним, 27 июня Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, вновь объявил голодовку из-за “нечеловеческих условий содержания“. 5 июля украинский активист прекратил голодовку.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

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Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флага Украины, который был во дворе его дома.

Напомним, ранее в сети появилось видео потасовки, за которую Балуха осудили на 5 лет.