Бывший милиционер работал в разведке ФСБ

В вербовке бывшего павоохранителя принимали участие сотрудники УФСБ РФ в Крыму.

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Контрразведчики СБУ во процессуальным руководством Главной военной прокуратуры разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины на разведывательно-подрывной деятельности по заданию ФСБ РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель Полтавщины, бывший работник органов МВД Украины, был завербован в 2014 году на материальной основе на территории временно аннексированного Крыма.

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В вербовке принимали участие сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю, которые были военнослужащими и работали в СБУ, но предали военную присягу и перешли на сторону врага.

“Выполняя задачи российской спецслужбы, злоумышленник через личные связи осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей, национально-патриотических движений на Полтавщине“, - отмечается в сообщении.

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Он также передавал кураторам списки мобилизационного резерва, а также добровольцев и волонтеров региона, принимавших участие в АТО/ООС. Собранные материалы агент пересылал через отработанные сотрудниками ФСБ РФ каналы электронной связи, а также во время личных встреч с кураторами на территории АР Крым и РФ.

Во время обысков СБУ обнаружила и изъяла электронные носители информации, на которых обрабатывались и хранились собранные данные и документальные материалы, средства связи, используемые им для контактов с представителями российской спецслужбы.

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Также была изъята компьютерная техника и денежные средства в инвалюте, в том числе - российских рублях. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК (госизмена). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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