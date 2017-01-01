Медведчук пообщался с кумом Путиным в Санкт-Петербурге

Президент РФ заверил, что готов сотрудничать со всеми политсилами, которые стремятся восстановить отношения с РФ.

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге. Во время встречи Путин заявил, что “Россия будет поддерживать любые политсилы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений“, передает НВ.

“Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений и для нас чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой“, - подчеркнул он.

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Президент РФ считает, что “полноценное урегулирование“ ситуации в Донбассе возможно только при прямом контакте власти Украины с представителями террористических “ЛНР“ и “ДНР“.

“Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством“, - сказал Путин.

Напомним, ранее в Европарламенте Петр Порошенко убежал от российских журналистов и Виктоа Медведчука.