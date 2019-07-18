МИД обработает идею Зе о двойном гражданстве, но придется менять Конституцию
Читай также: В Кремле пояснили, что даже с украинским паспортом россиянин будет обязан РФ
Инициативу президента Владимира Зеленского по разработке механизма предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран МИД оперативно обработает со Всемирным конгрессом украинцев и общинами. Об этом пишет УНН.
Министерство добавило, что учтет международный опыт и внесет конкретные предложения. В то же время в МИД уверены, что успешность реализации этой идеи потребует серьезных изменений в законодательстве Украины, в частности, в Конституции.
Читай также: Партия Слуга народа отказалась от логотипа с велосипедом и булавой
“МИД очень активно взаимодействует с зарубежными украинцами, которое предоставляет незаурядную поддержку в развитии своей исторической родины“, - отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что успех идеи зависит от консолидации усилий исполнительной власти, зарубежного украинства, а также парламента.
“Рассчитываем на плодотворное взаимодействие с коллегами из МВД и Государственной миграционной службы, в полномочия которых отнесено формирование и реализацию государственной политики в сфере гражданства“, - добавили в дипведомстве.
Читай также: ЦИК сняла с выборов кандидата Слуги народа
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил выдавать гражданство Украины представителям диаспоры из дружественных стран.
КАК ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА РЕШАТ, ТАК И БУДЕТ....)))
ИЛИ КАК РЕШИТ РОССИЯ , ВЕДЬ ОНА ДАЖЕ ВАШИМ ХОЗЯЕВАМ ПРЕЗИДЕНТА НАЗНАЧИЛА....))))
ХОЛОП , ТЫ СОВСЕМ ПОПУТАЛ ?!
ТЫ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ УМНЕЕ ХОЗЯЕВ ?!