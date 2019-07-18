МИД обработает идею Зе о двойном гражданстве, но придется менять Конституцию

Инициативу обсудят со Всемирным конгрессом украинцев и общинами.

Читай также: В Кремле пояснили, что даже с украинским паспортом россиянин будет обязан РФ

Инициативу президента Владимира Зеленского по разработке механизма предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран МИД оперативно обработает со Всемирным конгрессом украинцев и общинами. Об этом пишет УНН.

Министерство добавило, что учтет международный опыт и внесет конкретные предложения. В то же время в МИД уверены, что успешность реализации этой идеи потребует серьезных изменений в законодательстве Украины, в частности, в Конституции.

Читай также: Партия Слуга народа отказалась от логотипа с велосипедом и булавой

“МИД очень активно взаимодействует с зарубежными украинцами, которое предоставляет незаурядную поддержку в развитии своей исторической родины“, - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что успех идеи зависит от консолидации усилий исполнительной власти, зарубежного украинства, а также парламента.

“Рассчитываем на плодотворное взаимодействие с коллегами из МВД и Государственной миграционной службы, в полномочия которых отнесено формирование и реализацию государственной политики в сфере гражданства“, - добавили в дипведомстве.

Читай также: ЦИК сняла с выборов кандидата Слуги народа

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил выдавать гражданство Украины представителям диаспоры из дружественных стран.