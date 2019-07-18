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МИД обработает идею Зе о двойном гражданстве, но придется менять Конституцию

Комментариев: 5
Инициативу обсудят со Всемирным конгрессом украинцев и общинами.
МИД обработает инициативу о двойном гражданстве
МИД обработает инициативу о двойном гражданстве
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Инициативу президента Владимира Зеленского по разработке механизма предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран МИД оперативно обработает со Всемирным конгрессом украинцев и общинами. Об этом пишет УНН.

Министерство добавило, что учтет международный опыт и внесет конкретные предложения. В то же время в МИД уверены, что успешность реализации этой идеи потребует серьезных изменений в законодательстве Украины, в частности, в Конституции.

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“МИД очень активно взаимодействует с зарубежными украинцами, которое предоставляет незаурядную поддержку в развитии своей исторической родины“, - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что успех идеи зависит от консолидации усилий исполнительной власти, зарубежного украинства, а также парламента.

“Рассчитываем на плодотворное взаимодействие с коллегами из МВД и Государственной миграционной службы, в полномочия которых отнесено формирование и реализацию государственной политики в сфере гражданства“, - добавили в дипведомстве.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил выдавать гражданство Украины представителям диаспоры из дружественных стран.

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Теги: Зеленский, гражданство, Украина, паспорта
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Комментариев (5)
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nelci    18.07.2019, 19:57
Оценка:  -2
nelci
Смешно, можно подумать, что последние 5 лет кому то Конституция есть указ!
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 19:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Может лучше поменять пародию на президента на настоящего президента?
VSHIVANKA    18.07.2019, 19:28
Оценка:  -4
VSHIVANKA
А ЭТО НЕ ВАМ РЕШАТЬ....
КАК ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА РЕШАТ, ТАК И БУДЕТ....)))
ИЛИ КАК РЕШИТ РОССИЯ , ВЕДЬ ОНА ДАЖЕ ВАШИМ ХОЗЯЕВАМ ПРЕЗИДЕНТА НАЗНАЧИЛА....))))
ВосставшийИзБана    18.07.2019, 19:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ты что-то путаешь. Это Барухи всем назначают президентов.
VSHIVANKA    18.07.2019, 19:39
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ТЫ НЕ ВЕРИШЬ СВОИМ ХОЗЯЕВАМ С ВАШИНГТОНА ?!
ХОЛОП , ТЫ СОВСЕМ ПОПУТАЛ ?!
ТЫ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ УМНЕЕ ХОЗЯЕВ ?!
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