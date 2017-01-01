В СБУ заявили о задержании завербованного агента ФСБ

Мужчину завербовали в Крыму бывшие военнослужащие СБУ, которые изменили военной присяге и перешли на сторону врага.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего сотрудника МВД, который работал на российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 18 июля.

Оперативники установили, что житель Полтавской области был завербован в 2014 году на материальной основе на территории аннексированного Крыма.

"В вербовке принимали участие сотрудники УФСБ РФ по РК и г. Севастополь, которые являются бывшими военнослужащими СБУ М. Путинцев и К.Симагин, которые изменили военной присяге и перешли на сторону врага", – говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что злоумышленник выполнял задания ФСБ через личные связи и осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей, национально-патриотических движений на Полтавщине. Он также передавал кураторам списки мобилизационного резерва, а также добровольцев и волонтеров региона, которые принимали участие в АТО и ООС.

Отмечается, что собранные материалы мужчина пересылал через отработанные сотрудниками ФСБ РФ каналы электронной связи, а также во время личных встреч с кураторами на территории Крыма и России.

Злоумышленнику объявили объявили о подозрении в совершении преступления по статье о государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины).

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Ранее в СБУ заявили о срыве попыток спецслужб РФ повлиять на выборы. Для этого создавались интернет-сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы.

Также накануне стало известно, что СБУ установила и задержала водителя автотягача, перевозившего ЗРК Бук, из которого был сбит самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17.

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