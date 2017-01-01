В Харькове "заминировали" более полусотни объектов
Полиция проверяет информацию о минировании 56 объектов в Харькове. Среди них дома, больницы и ТРЦ.
Полиция проверяет поступившую в четверг днем информации о том, что в 5 гостиницах, 21 жилом доме, 22 торговых заведениях и 8 медучреждениях Харькова заложена взрывчатка. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция ищет взрывчатку в пяти харьковских вузах. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.
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