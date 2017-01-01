На Буковине столкнулись два микроавтобуса: восемь пострадавших

Во время выезда на главную дорогу 21-летняя водитель автомобиля Mercedes Benz Vito не пропустила микроавтобус Volkswagen T5.

В Хотинском районе возле села Данковцы в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали восемь человек. Об этом сообщает управление Нацполиции в Черновицкой области в четверг, 18 июля.

"На месте происшествия полицейские установили, что во время выезда на главную дорогу 21-летняя водитель автомобиля Mercedes Benz Vito не пропустила и допустила столкновение с микроавтобусом Volkswagen T5 под управлением 23-летнего жителя Заставнивского района", – говорится в сообщении.

В обоих транспортных средствах в момент аварии находились 11 взрослых и младенец. Всех участников ДТП доставили в Хотинскую районную больницу для обследования, восемь из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водителя автомобиля Mercedes Benz Vito полицейские задержали.

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Ранее в четверг стало известно, что на трассе Одесса-Рени произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и грузовика MAN, в результате которого погибли четыре человека, в том числе ребенок.

А вблизи села Максимильяновка Марьинского района Донецкой области столкнулись Audi A6 и мопед Viper, в результате водитель и пассажир мопеда погибли.

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