Парубий выдвинул условие для Зеленского

Спикер Рады готов согласовать дату проведения сессии при условии правильно оформленного представления от Зеленского.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий озвучил президенту Владимиру Зеленскому условия проведения внеочередной сессии парламента. Об этом он написал в своем Facebook.

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Парубий отметил, что представление президента от 17 июля оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Однако он готов согласовать дату проведения сессии в случае поступления правильно оформленного представления от главы государства.

“Уважаемый господин Зеленский! Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование“, - написал глава парламента.

В случае поступления правильно оформленного документа глава парламента утверждает, что обеспечит проведение внеочередной сессии ВР в кратчайшие сроки.

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“Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины к Верховной раде Украины в соответствие с требованиями закона... Как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии. В случае поступления соответствующего представления, я готов согласовать соответствующую дату проведения внеочередной сессии Верховной рады Украины и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке“, - подчеркнул Парубий.

Ранее Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии. Сессия Рады восьмого созыва заканчивается 19 июля, поэтому просьба провести внеочередное заседание соответствует законодательству, заявил президент.

Как сообщалось, в ответ на первое обращение Зеленского Парубий заявил, что письмо президента о созыве внеочередного заседание не соответствует законодательству и попросил его переписать.

Напомним, в пятницу, 12 июля, состоялось последнее пленарное заседание восьмого созыва Верховной Рады.