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Парубий выдвинул условие для Зеленского

Комментариев: 14
Спикер Рады готов согласовать дату проведения сессии при условии правильно оформленного представления от Зеленского.
Парубий назвал условие проведения внеочередной сессии Рады
Парубий назвал условие проведения внеочередной сессии Рады
EPA/UPG

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий озвучил президенту Владимиру Зеленскому условия проведения внеочередной сессии парламента. Об этом он написал в своем Facebook.

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Парубий отметил, что представление президента от 17 июля оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Однако он готов согласовать дату проведения сессии в случае поступления правильно оформленного представления от главы государства.

“Уважаемый господин Зеленский! Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование“, - написал глава парламента.

В случае поступления правильно оформленного документа глава парламента утверждает, что обеспечит проведение внеочередной сессии ВР в кратчайшие сроки.

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“Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины к Верховной раде Украины в соответствие с требованиями закона... Как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии. В случае поступления соответствующего представления, я готов согласовать соответствующую дату проведения внеочередной сессии Верховной рады Украины и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке“, - подчеркнул Парубий.

Ранее Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии. Сессия Рады восьмого созыва заканчивается 19 июля, поэтому просьба провести внеочередное заседание соответствует законодательству, заявил президент.

Как сообщалось, в ответ на первое обращение Зеленского Парубий заявил, что письмо президента о созыве внеочередного заседание не соответствует законодательству и попросил его переписать. 

Напомним, в пятницу, 12 июля, состоялось последнее пленарное заседание восьмого созыва Верховной Рады.

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Теги: Рада, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Андрей Парубий, внеочередное заседание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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garofano    19.07.2019, 11:36
Оценка:  -1
garofano
Респект Парубію! Законно тролить головного! Є така форма страйка, як "італійський страйк"...
SERGEY    19.07.2019, 11:34
Оценка:  0
SERGEY
ему осталось два дня для *приколов* . в воскресенье мы дадим ему пинок под з.. .
Дядя_Гриша    19.07.2019, 11:29
Оценка:  +2
Дядя_Гриша
Ах, ты шавка картавая! Вы с#ки совсем ох#ели, и забыли за чей счёт живёте? Тебе сказали на работу выйти. Бл#ть, жду не дождусь нового руководства прокуратуры! Ох потом с#ка мы поржем с тебя, как ты не правильно заполнил заявление в апелляционный суд! Шавка картавая, выговори слово - Аббревиатура!
ъъъъъъ    19.07.2019, 11:20
Оценка:  +3
ъъъъъъ
вот же долбень))))))))))
Jamz    19.07.2019, 11:12
Оценка:  +5
Jamz
скоро и до тебя генпрокуратура доберётся...
Хамон_и_Пармезан    19.07.2019, 09:47
Оценка:  -4
Хамон_и_Пармезан
В смысле? Какого представления? Прямо в Раде??? Но Зеленский же уже не в "Квартале"!
bagration2002    19.07.2019, 08:53
Оценка:  +10
bagration2002
все осталось два дня и требования и условия будет выдвигать на гальюне в петушатнике
Николай510    19.07.2019, 08:38
Оценка:  +4
Николай510
откуда такая хитрожопость?
farfalle    19.07.2019, 11:26
Оценка:  +1
farfalle
менталитет
Дядя_Гриша    19.07.2019, 11:32
Оценка:  0
Дядя_Гриша
оху#евшесть - это называется. В конституции указано до которого времени они должны работать.
ЗаУкраину    19.07.2019, 07:06
Оценка:  +6
ЗаУкраину
РадиКАЛЬНЫЙ фашист, полтавского разливу, вор, мошенник, взяточник...клейма на этом чмо негде ставить, когда понял что ем у кроме нар уже ничего не светит, решил еще разок пропиариться.

Это его предки встречали гитлера в Полтаве с цветами.
ЗаУкраину    19.07.2019, 07:19
Оценка:  +3
ЗаУкраину
прошу пардону, этот пост касался мосейчука, не туда влепил..))
Антибес    18.07.2019, 20:52
Оценка:  +18
Антибес
Дегенерат Парубий такой забавный в своих попытках пропиариться.Но даже этот дебил осознаёт что дни его сочтены.А там и время"почистить пистолет"не за горами.
dinops    18.07.2019, 22:14
Оценка:  +13
dinops
Тяжело ему потом будет...
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