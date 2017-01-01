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В Одессе из автомобиля Tesla украли полмиллиона

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Злоумышленник средь бела дня разбил окно машины и вынул оттуда сумку с деньгами, MacBook и документы.
В полиции подтвердили, что данный факт действительно имел место, но подробности пока не сообщают.
В полиции подтвердили, что данный факт действительно имел место, но подробности пока не сообщают.
пресс-служба МВД

В Одессе неизвестный похитил 570 тысяч гривен из автомобиля Tesla. Об этом сообщает сайт 048.ua.

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Злоумышленник разбил у припаркованного автомобиля заднее боковое стекло, из которого похитил две сумки и скрылся с места преступления на автомобиле Volkswagen серого цвета. В сумках находились деньги - 570 тысяч гривен, ноутбук Apple и документы.

В полиции подтвердили, что данный факт действительно имел место, но подробности пока не сообщают.

Напомним, в центре Кропивницкого активист заставил женщину высадить украденные цветы. Ночью две женщины выкопали цветы с клумб в центре Кропивницкого. Одна из них бросалась на активиста с камерой с лопатой, а другая вернула насаждения на место.
 

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Теги: Одесса, кража, автомобиль, Tesla Motors
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Источник: korrespondent.net

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