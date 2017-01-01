В Одессе из автомобиля Tesla украли полмиллиона

Злоумышленник средь бела дня разбил окно машины и вынул оттуда сумку с деньгами, MacBook и документы.

В Одессе неизвестный похитил 570 тысяч гривен из автомобиля Tesla. Об этом сообщает сайт 048.ua.

Злоумышленник разбил у припаркованного автомобиля заднее боковое стекло, из которого похитил две сумки и скрылся с места преступления на автомобиле Volkswagen серого цвета. В сумках находились деньги - 570 тысяч гривен, ноутбук Apple и документы.

В полиции подтвердили, что данный факт действительно имел место, но подробности пока не сообщают.

Напомним, в Никополе вор ограбил один и тот же магазин пять раз за неделю. Просмотрев записи с камер, полицейские установили, что мужчина, держа одежду в одной руке, прятал под нее товар и незаметно для охраны выходил из магазина.

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