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День в ООС: шесть обстрелов, ранен боец

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Сепаратисты применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ открывали ответный огонь
ВСУ открывали ответный огонь
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 18 июля.

Так, враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Пески, Троицкое, Каменка, Водяное и Майорск.

Украинские военные открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 17 июля сепаратисты 15 обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом один раз запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Украинские военные не пострадали. Ответным огнем четыре врага были ранены.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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