Журналисты рассказали о попытке скупки голосов кандидатом от "Слуги народа"

У кандидата от партии “Слуга народа“ по мажоритарному округу №217 Марьяны Безуглой фактически подтвердили, что ее агитаторы получали деньги по принципу “сетки“, однако она не считает это подкупом. Об этом в четверг, 18 июля, во время пресс-конференции “Массовый подкуп избирателей на ОИК №217 Киева“ заявил адвокат кандидата в депутаты Кирилл Фесик, сообщает телеканал Прямой.

“Кандидат редко это курирует, она непосредственно занимается встречами с избирателями и у кандидата на самом деле много работы. То, что такая проблема (с выплатой денег агитаторам, - ред.) есть во всех партиях - с этим мы согласны ... Что касается видео, на которое вы ссылаетесь, суммы, которые там звучат в 50 гривен ... не подпадают под подкуп избирателей“, - заявил адвокат.

Однако подобные действия подпадают под статью 160 “Подкуп избирателя, участника референдума“ Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напомним, что ранее журналисты телеканала “Прямой“ подготовили сюжет, в котором представили доказательства, что команда Марьяны Безуглой выдает агитаторам и жителям округа деньги за голос на выборах. По словам местных жителей, также деньги платят за агитацию в палатках.

“В шесть утра звонят, предлагают 50 гривен. Нужно сфотографировать приложение в телефоне и тебе дают 50 гривен. А за 2 номера телефонов (соседей) дают кепку“, - сказала одна из местных жительниц.

По словам еще одного парня из сюжета, его знакомые работают в команде “Зе“ и уже получили деньги за агитацию. Расценки - 100 гривен за час агитационной работы в палатке.