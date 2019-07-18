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В Венгрии прокомментировали агитацию на Закарпатье

Комментариев: 1
Глава МИД Венгрии считает вполне естественным участие иностранных политиков в агитации в Украине.
Петер Сийярто
Петер Сийярто
PMG.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает, почему Украина так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье накануне внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом Голос Америки.

Глава МИД Венгрии считает вполне естественным участие иностранных политиков в агитации.

"Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады. Никаких нареканий", - заявил министр.

Также он добавил, что Венгрия не будет против, если украинские политики будут открыто агитировать за венгерских политиков.

"Мы считаем это естественным. Сербы не имеют никаких проблем с тем, что я посещаю Сербию в течение предвыборной кампании и вижусь там с венгерским сообществом. Никаких проблем. Румыния не имеет никаких проблем, Словакия не имеет проблем", - отметил Сийярто.

По мнению министра, украинской власти не стоило так негативно реагировать.

"Не думаю, что поощрение венгров принять участие в выборах противоречит интересам самой Украины", - заявил он.

Сийярто также опроверг информацию Министерства иностранных дел Украины о том, что его пригласили сначала в Киев, а затем предлагали поехать в Закарпатье.

"Не было никакого приглашения, это ложь", - заявил он.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье приехал глава МИД Венгрии. Сийярто не считает свой визит вмешательством в выборы и назвал условия разблокирования комиссии Украина-НАТО. Комментируя предупреждение МИД Украины венгерский министр заявил, что не видит вмешательство в украинские выборы во встрече с представителями венгерских общин региона.

 

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Теги: Украина, Венгрия, Закарпатье, выборы в Верховную Раду, предвыборная агитация, выборы в Раду, Парламентские выборы 2019, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    18.07.2019, 22:35
Оценка:  +1
Антибес
Всё правильно говорит этот чувак.Венгрия-член НАТО,а люди,живущие на Закарпатье,ассоциируют себя исключительно с Венгрией.А значит,в случае чего,Украине придётся вести реальную войну с НАТО,а не мифическую войну с Россией,как сейчас.
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