Разумков должен отреагировать на неприкрытый подкуп избирателей кандидатом от "Слуги народа", – блогер

Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков должен пресечь подкуп избирателей кандидатом в народные депутаты от этой политсилы по 217 избирательному округу в Киеве Марьяной Безуглой. Об этом на своей странице в Facebook заявил блогер Сергей Наумович, сообщает 112 телеканал.

“Требую от Дмитрия Разумкова отреагировать, принять какие-то эффективные меры, осудить действия Марьяны Безуглой, и пресечь подкуп избирателей ее штабом в дальнейшем. Иначе – зрада приближается“, – написал Наумович.

Он подчеркнул, что подобные действия кандидата в депутаты просто шокируют избирателей.

“Избиратели “Слуги народа“, очевидно, хотят относиться к этой партии, как к принципиально новой политической силе, с новыми принципами, новыми подходами и т.д. Но если адвокат кандидата в народные депутаты по 217 округу (Киев, Оболонь) Марьяны Безуглой прямо заявляет, что партия платит агитаторам денежные средства, что запрещено законом, то это извините... Если стоит задача шокировать своих же избирателей, то это очень правильный путь. Но тогда избиратели будут относиться к такой партии так же, как и ко многим остальным“, – отметил блогер.

По его словам, не может быть такого, чтобы кандидат в депутаты и ее адвокат не понимали, что совершают преступление.

“Прямая речь адвоката “А что тут такого? 50 гривен это всего 2 доллара“. Што?)) То, что кандидат и ее адвокат не знают, что это нарушение закона, — это сюр какой-то. Или вполне понимают, осознают, но сознательно идут на преступление. Кроме того, столь грубое нарушение закона в этой части порочит честное имя и нового президента, и партии СН“, – констатировал Сергей Наумович.

Ранее сегодня состоялась пресс-конференция Марьяны Безуглой, где журналисты и блогеры заподозрили ее в построении сетки по скупке голосов. Внятно ответить на прямые вопросы журналистов кандидат не смогла.