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Вышинского предложили обменять на Сенцова

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Офис президента Зеленского предложил России параллельно освободить Вышинского и Сенцова.
Украинский режиссер Олег Сенцов
Украинский режиссер Олег Сенцов

В Офисе президента Владимира Зеленского в ответ на предложение России освободить главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского предлагают сделать РФ аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
 
"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала на своей странице в Facebook в четверг, 18 июля, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

"Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал он.

Напомним, суд может выпустить Вышинского из СИЗО в связи с признанием Конституционным судом неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения (содержание под стражей) в отношении ряда лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Заседание суда по данному дело состоится 19 июля.

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Теги: Украина-Россия, заключенный, Сенцов, Кирилл Вышинский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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tulchanin    19.07.2019, 00:33
Оценка:  -2
tulchanin
И как интересно Украина это сделает ? Чтобы "помиловать" нужно сначала осудить. Просто снимет все обвинения, тем самым, "расписавшись" в "прямом управлении" судебной системой ? Да он ещё и гражданин Украины....
ВАТА_FUCK    19.07.2019, 00:52
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
А управление "судебной системой" расии не смущает?
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