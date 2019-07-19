Вышинского предложили обменять на Сенцова

Офис президента Зеленского предложил России параллельно освободить Вышинского и Сенцова.



В Офисе президента Владимира Зеленского в ответ на предложение России освободить главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского предлагают сделать РФ аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала на своей странице в Facebook в четверг, 18 июля, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.





Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.



"Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал он.



Напомним, суд может выпустить Вышинского из СИЗО в связи с признанием Конституционным судом неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения (содержание под стражей) в отношении ряда лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Заседание суда по данному дело состоится 19 июля.

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