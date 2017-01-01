За укус полицейской женщину приговорили к двум годам

Действия девушки, которая в неадекватном состоянии укусила патрульную, были квалифицированы как умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений.

Деснянский районный суд Киева приговорил женщину, которая укусила черниговскую патрульную к двум годам лишения свободы. Об этом в четверг, 18 июля сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

"13 сентября, около 23 часов, во время патрулирования на проспекте Мира, к полицейским обратились граждане, которые сообщили, что возле одного из заведений на земле сидит девушка, которая ведет себя неадекватно. Во время неоднократных замечаний и попыток успокоить девушку, последняя укусила патрульную за кисть левой руки", - говорится в сообщении.

За дерзкий поступок правонарушительница приговорена к двум годам ограничения свободы.

Отмечается, что действия нападавшей были квалифицированы как умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Киевской области водитель скутера покусал копа. Перед этим под Киевом мужчина укусил патрульного за ногу.

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