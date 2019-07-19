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На Крымском мосту закончили укладывать рельсы

Комментариев: 8
Окончена укладка рельсов на втором пути Крымского моста. Крым и Кубань соединили железнодорожными путями в обоих направлениях.
На крымском мосту окончили укладку рельсов
На крымском мосту окончили укладку рельсов
most.life

На железнодорожной части Крымского моста уложили последний рельс. Об этом сообщает инфоцентр Крымский мост и публикует соответствующие фотографии.

"Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарно на двухпутной железной дороге было уложено пять тысяч тонн рельсов и свыше 76 тысяч штук шпал.

Уложенные звенья еще предстоит укрепить электроконтактной сваркой. Затем стыки зашлифуют. Но до окончания работ еще далеко. Еще предстоит выполнить балластировку щебнем и выправку каждого пути. А затем установить автоматику, которая будет следить за состоянием веток.

 

 

Месяцем ранее сообщалось, что на Крымском мосту сомкнули рельсы первого пути.

Ранее сообщалось, что спутник зафиксировал смещение арок Керченского моста.

Напомним, осенью 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой назвал строительство крымского моста незаконным и призвал усилить санкций в отношении России.

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Теги: Крым, мост, фото, строительство, рельсы, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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YSL    19.07.2019, 09:44
Оценка:  -1
YSL
Ну що гарна новина.
ВыВсеВрети    19.07.2019, 09:53
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
дуже гарна новина! де упоротi? де вони?
Хамон_и_Пармезан    19.07.2019, 09:26
Оценка:  +1
Хамон_и_Пармезан
Это мираж???
ВыВсеВрети    19.07.2019, 09:49
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
нет! это не мираж, дорогой мой друг!
это настоящая железная дорога!
где упоротые? где?
w@rning!    19.07.2019, 09:09
Оценка:  0
w@rning!
Кастрюлепитеки как там Подольском-воскресенский мост достроили уже за 25 то лет?)))
ВыВсеВрети    19.07.2019, 09:53
Оценка:  0
ВыВсеВрети
нет, они не достроили!...
Коляка    19.07.2019, 09:01
Оценка:  +1
Коляка
ну шо? рухнуло? упоротые Вы где?
ВыВсеВрети    19.07.2019, 10:06
Оценка:  0
ВыВсеВрети
нет, не рухнул!
ira0958    19.07.2019, 08:53
Оценка:  0
ira0958
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ira0958    19.07.2019, 08:53
Оценка:  +2
ira0958
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