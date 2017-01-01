Итоги 18 июля: Спич Зеленского и решения Нацбанка

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский на английском попросил инвестировать в страну; НБУ снизил учетную ставку. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Парубий выдвинул Зеленскому условие для созыва сессии Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий озвучил президенту Владимиру Зеленскому условия проведения внеочередной сессии парламента.

“Уважаемый господин Зеленский! Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование“, - заявил он.

В случае поступления правильно оформленного документа Парубий утверждает, что обеспечит проведение внеочередной сессии Рады в кратчайшие сроки.

Нацбанк снизил учетную ставку до 17% годовых

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых. В Нацбанке отметили, что продолжают цикл смягчения монетарной политики, поскольку видят тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

Кроме того, НБУ повысил прогноз роста экономики Украины на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020-й - с 2,9% до 3,2%.

Европарламент принял резолюцию по немедленному освобождению украинцев в РФ

Европейский совет проголосовал за резолюцию в отношении заключенных в России украинцев.

“Новый Европейский парламент принял свою первую (458 голосов “за“, 80 “против“, 89 воздержавшихся) резолюцию по России, призвав Москву “безотлагательно и безоговорочно освободить всех незаконно и произвольно задержанных граждан Украины как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины“, - сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикарда Йозвяк.

Зеленский записал видео на английском для инвесторов

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к иностранным инвесторам на английском языке.“Я приглашаю Вас, инвесторы из любой точки мира, присоединиться к возможности получить невероятную отдачу от ваших инвестиций. Ваш успех будет нашим успехом!“ - сказал Зеленский.

По его словам, и он и его команда готовы защищать каждое созданное инвесторами рабочее место и каждый доллар, заплаченный в виде налогов.



В Украине заработала Нацкомиссия по жертвам коммунизма

В Киеве состоялось первое открытое заседание Национальной комиссии по реабилитации, которая предоставляет статус реабилитированных лицам, пострадавшим от политических репрессий коммунистического и тоталитарного режимов Украине.

В Украине сейчас работают 18 региональных комиссий по реабилитации, в остальных областях - они на завершающей стадии создания

МИД Венгрии прокомментировали агитацию на Закарпатье

Глава МИД Венгрии считает вполне естественным участие иностранных политиков в агитации в Украине. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает, почему Украина так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

“Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады. Никаких нареканий“, - сказал Сийярто.