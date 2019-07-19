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Мужчина повесился в Ивано-Франковской области

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Инцидент произошел 18 июня в Коломыйском районе - в селе Ворона, что в около 30 км от Ивано-Франковска.
На Прикарпатье повесился мужчина
На Прикарпатье повесился мужчина
hk.npu.gov.ua

В одном из сел Ивано-Франковской области в собственном хозяйстве повесился мужчина. Об этом говорят данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Инцидент произошел 18 июня в Коломыйском районе - в селе Ворона, что в около 30 км от Ивано-Франковска.

"Совершил самоубийство через повешение в собственном хозяйстве гражданин 1979 г.р., местный житель", - сообщили в управлении ОГА.

Ранее в Запорожье мужчина зарубил жену и пытался убить двухлетнего сына, после чего повесился. Ребенок сутки находился в квартире с телами своих погибших родителей.

В Херсонской области повесилась девятилетняя девочка

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Теги: самоубийство, мужчина, повешение, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
designandrey65    19.07.2019, 10:05
Оценка:  0
designandrey65
Порох негодует... как так, лекторат вешается а до выборов еще 2 дня?
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